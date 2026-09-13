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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بمستهل التعاملات

الدولار
الدولار
آية الجارحي

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد هدوءا نسبيا بمستهل تعاملات اليوم الأحد 13-9-2026 في البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم 

وأظهرت أسعار الصرف في البنوك استقرار الدولار عند 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وبنك HSBC، والبنك المصري العربي الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر صرف الدولار 

وسجل الدولار 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في كريدي أجريكول، وبنك البركة، وبنك نكست، وبنك التعمير والإسكان، وبنك بيت التمويل الكويتي.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

وسجل الدولار في مصرف أبوظبي التجاري نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، بينما بلغ في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء.

الدولار الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه

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