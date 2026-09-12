ببواقي اللحمة المعصجة .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات المدارس

تعد ساندويتشات المدارس من الأمور المرهقة للامهات كل يوم حيث تفكر في تقديم وجبة يحبها الاطفال ومغذية.

طريقة عمل ساندويتشات المدارس ببواقي اللحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● فلفل رومي مفروم

● طماطم مفرومة

● ملح

● فلفل أسود

● بيض

● بهارات

● سمنة

● خبز فينو

جرجير أو خس

طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

شوحي اللحمة المفرومة مع البصل في السمنة في إناء على النار

يضاف الفلفل الرومي والبهارات والملح والفلفل والطماط وقلبيهم

ضعي البيض وقلبي حتى النضج ثم اصنعي منه الساندوتشات ويضاف والجرجير أوالخضار المفضل