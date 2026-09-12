قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة: نجحنا في تخفيض قوائم الانتظار إلى 8 أسابيع
مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان السعودية | شاهد
العراق والسعودية تبحثان تبادل المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة
كانوا في فرح.. ضبط 5 أشخاص أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في الأسمرات
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان السعودية | شاهد

مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان
مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان
القسم الخارجي

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، تسجيل إصابتين وأضرارًا مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات في محافظة الطوال بمنطقة جازان، جنوب غربي المملكة؛ إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثيين.

وأوضح الدفاع المدني أن الفرق باشرت الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى أن المقذوف تسبب في أضرار مادية طالت مسجدًا ومبانٍ ومركبات، إلى جانب إصابة شخصين، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

ويأتي الحادث في ظل تصعيد متواصل للهجمات الحوثية باتجاه مناطق جنوب السعودية، بالتزامن مع اتساع نطاق المواجهات في اليمن وتزايد حدة التوتر الإقليمي.

واستهدفت هجمات حوثية خلال الأيام الماضية، عدة مدن ومنشآت في جنوب المملكة، وأسفرت عن إصابات وأضرار مادية، وفق السلطات السعودية ومصادر دولية.

وتشهد الحدود السعودية اليمنية تصعيدًا متزامنًا مع التطورات العسكرية في اليمن، في وقت تؤكد فيه الرياض أن حماية المدنيين والمنشآت الحيوية تمثل أولوية، بينما تتزايد الدعوات الدولية إلى تجنب استهداف الأعيان المدنية والعودة إلى مسار التهدئة.

ويعكس سقوط المقذوف في محافظة الطوال استمرار للمخاطر الأمنية التي تواجه المناطق الحدودية السعودية، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد الهجمات المتبادلة إلى مزيد من التوتر وتوسيع نطاق المواجهة في المنطقة.

الدفاع المدني السعودي تسجيل إصابتين سقوط مقذوف جماعة الحوثيين الدفاع المدني السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

ترشيحاتنا

المتهم

ألقى قطع زجاجية على المواطنين.. صاحب محل بالجيزة يواجه هذه العقوبة

مجلس النواب

برلماني: الصناعة المحلية القوية تبدأ بتوفير احتياجات الإنتاج وتقليل الاعتماد على المستورد

محمد رمضان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بقمة البريكس خريطة طريق لنقل الاقتصاد المصري للشراكة الفاعلة

بالصور

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد