مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان السعودية | شاهد

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، تسجيل إصابتين وأضرارًا مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات في محافظة الطوال بمنطقة جازان، جنوب غربي المملكة؛ إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثيين.

وأوضح الدفاع المدني أن الفرق باشرت الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى أن المقذوف تسبب في أضرار مادية طالت مسجدًا ومبانٍ ومركبات، إلى جانب إصابة شخصين، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

ويأتي الحادث في ظل تصعيد متواصل للهجمات الحوثية باتجاه مناطق جنوب السعودية، بالتزامن مع اتساع نطاق المواجهات في اليمن وتزايد حدة التوتر الإقليمي.

واستهدفت هجمات حوثية خلال الأيام الماضية، عدة مدن ومنشآت في جنوب المملكة، وأسفرت عن إصابات وأضرار مادية، وفق السلطات السعودية ومصادر دولية.

وتشهد الحدود السعودية اليمنية تصعيدًا متزامنًا مع التطورات العسكرية في اليمن، في وقت تؤكد فيه الرياض أن حماية المدنيين والمنشآت الحيوية تمثل أولوية، بينما تتزايد الدعوات الدولية إلى تجنب استهداف الأعيان المدنية والعودة إلى مسار التهدئة.

ويعكس سقوط المقذوف في محافظة الطوال استمرار للمخاطر الأمنية التي تواجه المناطق الحدودية السعودية، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد الهجمات المتبادلة إلى مزيد من التوتر وتوسيع نطاق المواجهة في المنطقة.