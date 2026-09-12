قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يكتسح رايو فايكانو برباعية في الدوري الإسباني
والد أنغام يُغادر المستشفى ويعود لمنزله بعد وعكة صحية استدعت 3 أيام بالعناية المركزة | خاص
عمرو الجزار يُسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي .. ووكيل أعماله يكشف آخر التطورات
نقيب الأطباء يُطالب بوقف قبول طلاب الطب بنسبة 50% ويقترح حلولًا للدفعات الحالية
حديث عفوي بين الرئيس السيسي وبوتين على هامش «بريكس» .. وتعليق قوي من أحمد موسى | فيديو
بروتوكول تعاون بين «المصرية للمطارات» وأكاديمية مصر للطيران للتدريب .. صور
اليوم .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026
«تقاطيعي مسمسمة زيها».. خالد الصاوي يتغزّل فى شقيقته ويكشف مدى التشابه بينهما | شاهد
تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد
نقيب الأطباء: طلاب كليات الطب الخاصة بلا مستشفيات مُهدّدون بالتشرّد
برلماني: التعامل بالعملات المحلية في «بريكس» يخفف الضغط على الدولار
أرسنال يهزم سندرلاند بثنائية في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيكتوريا بانوفا: «بريكس» تتحرك لإعادة تشكيل النظام العالمي وتعزيز التضامن بين أعضائها

بريكس
بريكس
محمد البدوي

أكدت فيكتوريا بانوفا، رئيسة المجلس الاستشاري لتجمع «بريكس» في روسيا، أن قمة التجمع تمثل فرصة مهمة لتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، والعمل على الخروج بمخرجات أكثر فاعلية، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة لا تمنع استمرار الحوار والتنسيق بين دول المجموعة.

وقالت بانوفا، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن دول «بريكس» مطالبة بمواصلة النقاش بشأن الأزمات والنزاعات القائمة، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز ومنطقة الشرق الأوسط.

«بريكس» تتجاوز الملفات السياسية

وأوضحت رئيسة المجلس الاستشاري أن أجندة «بريكس» لا تقتصر على القضايا السياسية والأزمات الإقليمية، وإنما تشمل أيضًا ملفات الحوكمة العالمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن إحداث تغيير حقيقي في الاقتصاد العالمي يتطلب إعادة النظر في شكل النظام الدولي القائم وآليات عمله.

وأشارت إلى أن دول التجمع تواصل جهودها لدفع مسار إصلاح المؤسسات الدولية الكبرى المعنية بالتنمية والاقتصاد، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

مطالب بتمثيل أكثر توازنًا 

ولفتت بانوفا إلى أن دول «بريكس» تشدد على ضرورة تعزيز الشفافية داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى جانب إجراء تغييرات جوهرية في آليات التمثيل الجغرافي بمواقع القيادة.

واعتبرت أن إصلاح أساليب إدارة المؤسسات الاقتصادية العالمية يمثل خطوة أساسية نحو بناء نظام دولي أكثر توازنًا، يمنح الدول المختلفة تمثيلًا يتناسب مع أدوارها وحجمها في الاقتصاد العالمي.

التضامن بين دول «بريكس»

وأكدت بانوفا أن استمرار الحوار بين أعضاء التجمع، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، يمثل أحد العناصر المهمة للحفاظ على تماسك «بريكس» وتعزيز التعاون بين دولها.

ملامح النظام العالمي الجديد

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التنسيق والعمل المشترك بين الأعضاء، سواء في الملفات السياسية أو الاقتصادية، بما يدعم توجه التجمع نحو المشاركة بصورة أكبر في صياغة ملامح النظام العالمي الجديد.

روسيا التضامن هرمز مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

امام عاشور

بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

لأعمال صيانة .. انقطاع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببني سويف غدًا

جانب من الحدث

وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد اللمسات النهائية بوحدة طب الأسرة الجديدة بالقصر

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يتابع جهود النظافة ويوجه باستمرار الحملات اليومية

بالصور

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد