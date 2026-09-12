قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مش معاه فلوس يبنى مسجد» .. شاب سعودي يستأجر محلًا ويحوله إلى مصلّى باسم والدته الراحلة | صور
ريال مدريد يكتسح رايو فايكانو برباعية في الدوري الإسباني
والد أنغام يُغادر المستشفى ويعود لمنزله بعد وعكة صحية استدعت 3 أيام بالعناية المركزة | خاص
عمرو الجزار يُسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي .. ووكيل أعماله يكشف آخر التطورات
نقيب الأطباء يُطالب بوقف قبول طلاب الطب بنسبة 50% ويقترح حلولًا للدفعات الحالية
حديث عفوي بين الرئيس السيسي وبوتين على هامش «بريكس» .. وتعليق قوي من أحمد موسى | فيديو
بروتوكول تعاون بين «المصرية للمطارات» وأكاديمية مصر للطيران للتدريب .. صور
اليوم .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026
«تقاطيعي مسمسمة زيها».. خالد الصاوي يتغزّل فى شقيقته ويكشف مدى التشابه بينهما | شاهد
تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد
نقيب الأطباء: طلاب كليات الطب الخاصة بلا مستشفيات مُهدّدون بالتشرّد
برلماني: التعامل بالعملات المحلية في «بريكس» يخفف الضغط على الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام الحلبي: واشنطن لا تريد صراعًا جديدًا مع الحوثيين وتفضل تهدئة التصعيد

هشام الحلبي
هشام الحلبي
محمود زيدان

قال اللواء طيار أ.ح دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الفصائل الموجودة في العراق والحوثيين لا يمكن أن يصلوا إلى مستوى التسليح الذي ظهر في الاستهدافات الأخيرة بشكل منفرد، مشيرًا إلى أن امتلاك هذا النوع من التسليح يرتبط أيضًا بأسلوب استخدامه.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أن الحديث يدور عن طائرات دون طيار ذات مديات كبيرة جدًا، إلى جانب أسلوب استخدام محترف عسكريًا ودقة عالية جدًا في الإحداثيات، مؤكدًا أن هذه الفصائل لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى دون دعم وتدريب.

وأكد أن هذا الدعم والتدريب يأتي من إيران، مشيرًا إلى أن تحديد صاحب المصلحة في هذه التحركات يقود إلى طهران، باعتبارها صاحبة المصلحة في الأمر.

وأضاف أن إيران محترفة في الحرب بالوكالة، ولها تأثير قوي جدًا في هذه الفصائل، لافتًا إلى وجود ارتباط أيديولوجي يعزز التبعية، وأن الأوامر تأتي من مكان محدد.

وفيما يتعلق بإحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، قال إن السبب الأول يتمثل في التكلفة العالية جدًا التي تتحملها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالذخائر المستخدمة في مضيق هرمز، ومحاولة ضرب سفن الظل، إلى جانب القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة حول المضيق وبعض الأهداف داخل إيران.

وأشار إلى أن أسعار الذخائر مرتفعة جدًا، وأن النقص فيها واضح وأثر بشدة، مضيفًا أن هناك أيضًا ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ فترة طويلة، وهو ما أدى إلى عدم قدرة واشنطن على الاستمرار معهم نتيجة التكلفة المرتفعة للذخائر.

وأوضح أن الولايات المتحدة لديها حاملتا طائرات بمجموعاتهما بالقرب من مضيق هرمز، وأن فتح جبهة أخرى مع الحوثيين يتطلب، على الأقل، حاملتي طائرات إضافيتين، أي أربع حاملات في المنطقة، وهو أمر بالغ الصعوبة ولن يحدث، فضلًا عن التكلفة.

وأضاف أن المشهد المتوتر قد يؤدي إلى استهداف سفينة أمريكية، أيًا كان نوعها، بما قد ينتج عنه خسائر بشرية ضخمة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية والحزب الجمهوري.

وأكد أن مجمل الأمر يتمثل في أن مصلحة الولايات المتحدة لا تتجه إلى الدخول في صراع مع الحوثيين في باب المندب، أو استمرار التصعيد مع إيران في منطقة مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن واشنطن تترك المنطقة لشأنها إلى حين الانتهاء من الانتخابات.

أخبار توك شو هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

امام عاشور

بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

بليغ حمدي

هزّت الوسط الفني في التمانينات.. قصة حسناء المغرب التي أبعدت بليغ حمدي عن مصر

من الرياض للقاهرة.. آيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

من الرياض للقاهرة.. أيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

النجمة غادة عبد الرازق

غادة عبدالرازق تعتذر عن المشاركة في «عشماوي» بطولة محمد رمضان

بالصور

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد