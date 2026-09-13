برلماني: التعامل بالعملات المحلية في «بريكس» يخفف الضغط على الدولار

قال النائب أيمن محسب إن التعامل بالعملات المحلية بين دول تجمع بريكس يمكن أن يقلل الضغط على الدولار، مشيرًا إلى أن أسعار العملات الأجنبية قد تشهد ارتفاعات غير محسوبة لأمور خارجة عن إرادة الحكومة المصرية.

وأوضح خلال لقائه عبر الفضائية المصرية الأولى أن استخدام العملات المحلية في عمليات البيع والشراء بين مصر والدول الأعضاء يمكن أن يجعل التعاملات التجارية أكثر سهولة، ويقلل الحاجة إلى توفير الدولار لإتمام عمليات الاستيراد.

وأضاف أنه في حالة حدوث أزمات أو مشكلات دولية تؤثر على أسعار السلع والعملات؛ يمكن للتعامل بالعملات المحلية أن يمنح مصر قدرة أكبر على الحصول على المنتجات دون الاعتماد الكامل على الدولار.

وأشار إلى أن مصر يمكنها، وفق هذا الإطار، الحصول على القمح من روسيا والحصول على المنتجات من الصين باستخدام العملة المحلية، وفي المقابل يمكن للدول الأخرى التعامل مع مصر بالعملات المحلية في عمليات الاستيراد منها.