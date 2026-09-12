برلماني: عضوية بريكس تتيح لمصر التعامل بالعملات المحلية وزيادة الصادرات

قال أيمن محسب إن عضوية مصر في تجمع بريكس تتيح لها إمكانية شراء المنتجات من الصين وروسيا والدول الأعضاء بالعملة المحلية، مؤكدًا أن هذا الأمر ساهم في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 46% خلال عام واحد.

وأوضح أن مصر تستهدف زيادة صادراتها بنحو 10 أضعاف، مشيرًا إلى أن التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء يمكن أن يساهم في خفض الأسعار.

وأضاف أن التعامل بالعملات المحلية يتيح توفير مختلف المنتجات، دون وجود مشكلة في أي منتج من حيث الشكل أو التصنيف، كما يمنح مصر فرصة للمنافسة بأسعار أخرى كانت تأتي من دول غير مشتركة معها في التجمع.

وأشار إلى أن عضوية مصر في التجمع تتيح فرصة أكبر لتصدير المنتجات إلى دول يمكن أن تستفيد من التعامل بالعملات المحلية في التعاملات التجارية بين البلدين.