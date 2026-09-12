وزير الأوقاف السابق: تكتل بريكس يسهم في كسر الاحتكار المالي الدولي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن تكتل بريكس يسهم في كسر الاحتكار المالي الدولي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يدمر أي اقتصاد يدخل فيه.

وأوضح جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أخطر مرحلة يمر بها العالم هي مرحلة التحول سواء من قطب واحد إلى متعدد الأقطاب، أو العكس، مؤكدًا أنه لا أحد يفرط في صلاحياته بسهولة.

وأشار وزير الأوقاف الأسبق إلى أن هذه التكتلات الاقتصادية هي تكتلات سياسية واقتصادية معا، مؤكدًا أن أصعب فترات يمر بها العالم هي فترة التحول.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة أنه في تاريخ البشرية والإنسانية أصعب التحديات هي مراحل التحول، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى صبر ونفس طويل ورؤية استراتيجية.