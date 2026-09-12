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رئيس الوزراء يتابع مشروعات كفر الشيخ ويوجه بسرعة الإنجاز.. الحكومة تكشف تفاصيل الجولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء يتابع مشروعات كفر الشيخ ويوجه بسرعة الإنجاز.. الحكومة تكشف تفاصيل الجولة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى جولة تفقدية بمحافظة كفر الشيخ، شملت عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، في إطار متابعة معدلات العمل بالمشروعات المختلفة على مستوى المحافظات.

جولة رئيس الوزراء

وأوضح المتحدث الرسمي خلال تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز» أن جولة رئيس الوزراء تأتي تنفيذًا لحرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء حرص خلال جولته على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ، ومتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

توجيهات رئاسية بالاهتمام بالبحيرات
 

وأضاف المتحدث الرسمي أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بشأن الاهتمام بالبحيرات على مستوى الجمهورية، والعمل على تطويرها والحفاظ على مواردها وتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها أحد المكونات المهمة للثروة الطبيعية والاقتصادية في مصر.

وأكد أن ملف تطوير البحيرات يحظى باهتمام كبير من الدولة، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ عليها ورفع كفاءتها، بما يدعم الاستفادة منها ويحقق مردودًا اقتصاديًا وتنمويًا.

توجيه بسرعة الانتهاء من المشروعات
 

وخلال جولته بالمحافظة، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في كفر الشيخ، مع ضرورة دفع معدلات العمل للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن دخولها الخدمة والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 المشروعات التنموية والخدمية

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن المتابعة الميدانية للمشروعات تأتي في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها في مختلف المحافظات.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة

وتعكس جولة رئيس الوزراء بمحافظة كفر الشيخ استمرار الحكومة في متابعة المشروعات على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذها وفق المستهدفات، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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