الولايات المتحدة توقع اتفاق قرض بقيمة 4 مليارات دولار مع بولندا لشراء أسلحة أمريكية

وقّعت الولايات المتحدة وبولندا، اليوم السبت، اتفاق قرض بقيمة 4 مليارات دولار في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي الأمريكي، لتمويل شراء أسلحة ومعدات دفاعية أمريكية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، توقيع الاتفاق، الذي كانت الاستعدادات له قد ظهرت للمرة الأولى في يونيو 2026.

وبموجب الاتفاق، قدمت الحكومة الأمريكية ضماناً للقرض يتيح للبنك البولندي الحكومي جمع التمويل لصالح صندوق دعم القوات المسلحة البولندية.

ومن المقرر استخدام الأموال التي يتم جمعها؛ للمشاركة في تمويل عقود سبق إبرامها، إلى جانب تمويل اتفاقات جديدة لشراء معدات دفاعية أمريكية.

ومن المرجح أن تُستخدم هذه الأموال، خصوصاً، لتسريع تسليم مروحيات أباتشي وطلب مقاتلات إضافية من طراز F-35.

وقال كوسينياك-كاميش إن تخصيص 4 مليارات دولار لبولندا في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي؛ يمثل «خطوة مهمة أخرى في تحديث القوات المسلحة البولندية»، مضيفاً أن الاتفاق «يعزز الشراكة الاستراتيجية بين بولندا والولايات المتحدة، ويسرّع تنفيذ العقود المبرمة سابقاً، ولا سيما المتعلقة بمروحيات أباتشي، ويعزز القدرات الدفاعية لبولندا».

وبذلك، تكون بولندا قد أبرمت ستة اتفاقات للتمويل العسكري الخارجي- منذ بداية عام 2022- مع الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 19.08 مليار دولار.

وجرى الانتهاء من أول قرض مباشر بقيمة ملياري دولار في 25 سبتمبر 2023، تلاه قرض بالقيمة نفسها في 1 يوليو 2024، ثم قرض ثالث بقيمة 3.08 مليارات دولار في 1 أكتوبر 2024.

وفي وقت لاحق، قدمت الولايات المتحدة ثلاثة ضمانات لقروض بقيمة 4 مليارات دولار لكل منها، في 5 ديسمبر 2024 و25 يوليو 2025، إضافة إلى الاتفاق الجديد.