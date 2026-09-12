قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

كشف الإعلامي أمير هشام، عن مفاجأة بشأن تحركات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن النادي قد يضطر إلى بيع لاعب أو اثنين خلال شهر يناير.

وقال أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: إن الزمالك لا يمتلك في الوقت الحالي الإمكانيات المالية الكافية لتجديد عقود بعض اللاعبين، مشيرًا إلى وجود أسماء قد تكون مرشحة للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أنه لن يكشف عن أسماء هؤلاء اللاعبين في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأزمة المالية للنادي قد تفرض بعض القرارات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها الاستغناء عن عدد من العناصر لتحقيق استفادة مالية.

وتطرق أمير هشام إلى موقف البرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدًا أن الإبقاء على اللاعب داخل الزمالك رغم رغبته في الرحيل يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على مواصلة تقديم المستوى نفسه الذي ظهر به خلال الموسم الماضي.

وأشار إلى أن تركيز بيزيرا أصبح منصبًا بشكل أكبر على الجانب المالي، وهو ما قد يؤثر على مستواه حال استمراره مع الفريق، خاصة في ظل وجود رغبة لدى اللاعب في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.