مبابي عن تتويج باريس بدوري الأبطال مرتين بعد رحيله: هم من صنعوا انتصاراتهم

كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رؤيته بشأن تفوق باريس سان جيرمان على النادي الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تتويج الفريق الفرنسي باللقب مرتين منذ رحيله عن صفوفه.

ورد مبابي، خلال تصريحات صحفية، على سؤال بشأن فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا مرتين مقابل عدم تتويج ريال مدريد باللقب منذ انتقاله، قائلًا: «مثلما أن 2 + 2 = 4. لقد فازوا، ولا يمكننا أن نسلبهم ذلك. أهنئهم. هم من صنعوا انتصاراتهم».

وأضاف نجم ريال مدريد: «ونجحوا في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، وهذا أمر استثنائي. هم الآن الفريق الذي يجب التغلب عليه».

وأوضح مبابي أن ريال مدريد وباقي الفرق تدخل المنافسة بهدف إقصاء حامل اللقب، مؤكدًا أن كرة القدم تمر بمراحل ودورات مختلفة.

وقال: «نحن في ريال مدريد، وكل الفرق الأخرى، ندخل المنافسة بهدف إزاحة الفريق الذي فاز باللقب مرتين عن عرشه. إنها مجرد دورات».

وتحدث مبابي عن نهاية فترته مع باريس سان جيرمان وبداية مرحلة جديدة للفريق الفرنسي، موضحًا أن النادي بدأ بالفعل دورة جديدة خلال موسمه الأخير معه.

وأشار إلى أن باريس سان جيرمان تعاقد مع عدد من اللاعبين الأساسيين، بينهم باتشو، جواو نيفيز، ديزيريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، مؤكدًا أن هذه التغييرات ساهمت في بناء مرحلة جديدة للنادي.

وأضاف: «أنا أنهيت دورتي مع باريس سان جيرمان، بينما هم بدأوا دورة جديدة بعدما تعاقدوا مع خمسة لاعبين أساسيين، مثل باتشو، نيفيز، ديزيريه دوي، ثم كفاراتسخيليا في يناير».

وتابع: «وفي الحقيقة، هذه الدورة كانت قد بدأت بالفعل خلال موسمي الأخير هناك».

واستشهد مبابي بما حققه الفريق تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، موضحًا أن باريس سان جيرمان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكان قريبًا من بلوغ المباراة النهائية، ما يعكس أن مرحلة النجاح بدأت قبل رحيله.

واختتم نجم ريال مدريد حديثه قائلًا: «مع لويس إنريكي وصلنا إلى نصف النهائي، وكنا على بُعد خطوة صغيرة من الوصول إلى النهائي، وبالتالي كانوا قريبين جدًا من بلوغ ثلاثة نهائيات متتالية».

وأضاف: «الأمر ببساطة كان استمرارًا لدورة جديدة بالنسبة لهم، وكانت تلك سنتها الثانية».