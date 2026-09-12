قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نرفزة ملعب.. إيهاب الخطيب يكشف حقيقة أزمة عموتة وعلي محمود
منشورات الأصدقاء.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة تقلب طريقة عرض المحتوى
قصة أصحاب الجنة من سورة القلم.. بحلف واحد خسر الأبناء ميراثهم من أبيهم
الزمالك يبحث عن حسم التأهل أمام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين..نقيب الفلاحين يكشف السعر العادل للطماطم
بدء العام الدراسي الجديد| التعليم: الترم الأول 93 يومًا.. والامتحانات 9 يناير
ملامح خريف 2026 في مصر.. تحذيرات من أمطار غزيرة وهذه المناطق الأكثر عرضة للسيول
بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة
إبراهيم فايق يكشف خطة عموتة لاستغلال زيزو ومنصف بقرار في الأهلي
إبراهيم فايق: عموتة عنده أخطاء.. ولاعبي الأهلي عليهم جزء من المسؤولية
دمشق .. ضبط 9 طيارين في اللاذقية للاشتباه بتورطهم في جرائم بحق السوريين
محمود فتح الله : بيزيرا مش عارف قيمة الزمالك ودخل في طريق مسدود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي عن تتويج باريس بدوري الأبطال مرتين بعد رحيله: هم من صنعوا انتصاراتهم

مبابي
مبابي
سارة عبد الله

كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رؤيته بشأن تفوق باريس سان جيرمان على النادي الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تتويج الفريق الفرنسي باللقب مرتين منذ رحيله عن صفوفه.

ورد مبابي، خلال تصريحات صحفية، على سؤال بشأن فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا مرتين مقابل عدم تتويج ريال مدريد باللقب منذ انتقاله، قائلًا: «مثلما أن 2 + 2 = 4. لقد فازوا، ولا يمكننا أن نسلبهم ذلك. أهنئهم. هم من صنعوا انتصاراتهم».

وأضاف نجم ريال مدريد: «ونجحوا في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، وهذا أمر استثنائي. هم الآن الفريق الذي يجب التغلب عليه».

وأوضح مبابي أن ريال مدريد وباقي الفرق تدخل المنافسة بهدف إقصاء حامل اللقب، مؤكدًا أن كرة القدم تمر بمراحل ودورات مختلفة.

وقال: «نحن في ريال مدريد، وكل الفرق الأخرى، ندخل المنافسة بهدف إزاحة الفريق الذي فاز باللقب مرتين عن عرشه. إنها مجرد دورات».

وتحدث مبابي عن نهاية فترته مع باريس سان جيرمان وبداية مرحلة جديدة للفريق الفرنسي، موضحًا أن النادي بدأ بالفعل دورة جديدة خلال موسمه الأخير معه.

وأشار إلى أن باريس سان جيرمان تعاقد مع عدد من اللاعبين الأساسيين، بينهم باتشو، جواو نيفيز، ديزيريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، مؤكدًا أن هذه التغييرات ساهمت في بناء مرحلة جديدة للنادي.

وأضاف: «أنا أنهيت دورتي مع باريس سان جيرمان، بينما هم بدأوا دورة جديدة بعدما تعاقدوا مع خمسة لاعبين أساسيين، مثل باتشو، نيفيز، ديزيريه دوي، ثم كفاراتسخيليا في يناير».

وتابع: «وفي الحقيقة، هذه الدورة كانت قد بدأت بالفعل خلال موسمي الأخير هناك».

واستشهد مبابي بما حققه الفريق تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، موضحًا أن باريس سان جيرمان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكان قريبًا من بلوغ المباراة النهائية، ما يعكس أن مرحلة النجاح بدأت قبل رحيله.

واختتم نجم ريال مدريد حديثه قائلًا: «مع لويس إنريكي وصلنا إلى نصف النهائي، وكنا على بُعد خطوة صغيرة من الوصول إلى النهائي، وبالتالي كانوا قريبين جدًا من بلوغ ثلاثة نهائيات متتالية».

وأضاف: «الأمر ببساطة كان استمرارًا لدورة جديدة بالنسبة لهم، وكانت تلك سنتها الثانية».

كيليان مبابي بطولة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها

ترشيحاتنا

البريكس

15.7 مليار دولار.. تحويلات المصريين من دول البريكس تقفز 59.5%

الضرائب العقارية

خطوة بخطوة.. إزاي تثبت إن شقتك معفاة من الضرائب العقارية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار يبحث مع شركات جنوب أفريقية فرص التوسع في مصر

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد