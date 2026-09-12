قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏القوات المسلحة اليمنية: القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الحوثي في المخا
سوريا .. انفجارات ضخمة في مستودعات أسـلحة تابعة لوزارة الدفاع
قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟
إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي
برلماني: الأصول غير المستغلة ثروة يجب توظيفها في الصناعة والاستثمار
عزل قائد قيادة عمليات ميسان .. قرار عراقي عاجل بعد الهجوم على السعودية
يرلمانية: عجز المدرسين يصل إلى نصف مليون.. وحل الكثافة خلق أزمة للطلاب
آمال ماهر تستمتع بأجواء الصيف برفقة زوجها.. وتستعد لحفل مع مدحت صالح
هشام عباس : انضمامي لفريق طارق الكاشف ساعدني على اكتشاف حبي للموسيقى
دعاء شهر ربيع الآخر.. أدعية مستحبة للرزق والفرج وقضاء الحوائج
استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 25 متهما بـ«خلية الظاهر الإرهابية».. الأحد
عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يفتح النار على المقارنات مع ميسي.. ويؤكد: الكرة الذهبية في مرمى ريال مدريد

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

حسم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، موقفه من المقارنات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ومنتخب الأرجنتين، مؤكدًا أن لكل لاعب مسيرته وشخصيته داخل الملعب، رغم اعترافه بأن ميسي ينتمي إلى فئة استثنائية من نجوم كرة القدم.

وجاءت تصريحات مبابي خلال حوار مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، بعدما تلقى سؤالًا حول إمكانية استمراره في الملاعب حتى سن 39 عامًا، على غرار ميسي، ليجيب بطريقة ساخرة وطموحة في الوقت نفسه.

وقال مبابي: «أرى نفسي ألعب حتى أصل إلى 100 عامًا إذا لزم الأمر»، قبل أن يوضح أن الاستمرار في الملاعب لا يرتبط بالعمر فقط، وإنما بقدرة اللاعب على تقييم مستواه واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

«ميسي هو ميسي.. وأنا لاعب مختلف»

وأضاف نجم ريال مدريد: «هل سأكون بنفس الجودة؟ هذه مسألة ذكاء، أن تعرف متى لم يعد بإمكانك الاستمرار. ميسي لم يضطر لطرح هذا السؤال على نفسه لأنه لا يزال قادرًا».

وتابع مبابي حديثه عن النجم الأرجنتيني قائلًا: «بعد ذلك، ليونيل ميسي هو ليونيل ميسي. وأنا أعتبر نفسي لاعبًا مختلفًا. لكنه أحد هؤلاء اللاعبين المختلفين».

ويعكس حديث مبابي ثقته الكبيرة في قدراته، خصوصًا أنه يرى نفسه قادرًا على صناعة مسيرة خاصة به دون الحاجة إلى الدخول في مقارنة مباشرة مع ميسي أو أي من أساطير اللعبة.

ماذا ينتظر مبابي من مورينيو؟

وتطرق مهاجم ريال مدريد أيضًا إلى علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وما يتوقعه منه خلال المرحلة المقبلة، فجاء رده مختصرًا وبروح فكاهية.

وقال مبابي: «ببساطة أن يجعلني ألعب»، قبل أن يضيف: «بعد ذلك، أعتقد أنني قادر على التأقلم مع بقية الأمور. ليس لدي توقعات خاصة. أن يكون نفسه فهذا يكفي تمامًا».

ويبدو أن مبابي لا يبحث عن معاملة استثنائية من المدير الفني، وإنما يركز على الحصول على فرصة المشاركة والعمل داخل منظومة ريال مدريد، مع ترك التفاصيل الفنية للمدرب البرتغالي.

مبابي لا يخشى الاعتزال دون دوري الأبطال أو الكرة الذهبية

وفي الجزء الأكثر إثارة من الحوار، سُئل مبابي عما إذا كان يتخيل إنهاء مسيرته دون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أو جائزة الكرة الذهبية.

ولم يستبعد اللاعب الفرنسي هذا السيناريو، قائلًا: «نعم. الفوز يتحقق في الملعب. حسنًا، الكرة الذهبية تعتمد أيضًا على التصويت».

لكن مبابي رفض الانشغال بما قد يحدث بعد سنوات طويلة، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على الحاضر والفرصة التي يملكها حاليًا لتحقيق أكبر الجوائز الفردية والجماعية.

وأوضح: «لكن قبل النظر إلى ما سيحدث بعد عشرة أعوام، يجب النظر إلى ما يحدث الآن. أملك هذا العام فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية».

طموح كبير مع ريال مدريد

وتكشف تصريحات مبابي عن حجم الطموحات التي يحملها في موسمه مع ريال مدريد، حيث يسعى النجم الفرنسي إلى تحويل بدايته القوية إلى موسم استثنائي على المستويين الجماعي والفردي.

ومع وجود جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية، ورغبة ريال مدريد في المنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، يدرك مبابي أن الموسم الحالي قد يمثل واحدة من أهم محطات مسيرته، خاصة مع اشتداد سباق الكرة الذهبية ووجود مجموعة كبيرة من النجوم المنافسين على الجائزة.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد برشلونة ميسي ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

الأتوبيس الترددي BRT

الأتوبيس الترددي BRT.. تخفيضات وأسعار اشتراكات الطلاب لوسائل النقل الذكية على الطريق الدائري

أسعار برامج العمرة 2026

​بشرى للمعتمرين.. أحدث أسعار برامج العمرة 2026 وشروط السفر للأراضي المقدسة

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد