مبابي يفتح النار على المقارنات مع ميسي.. ويؤكد: الكرة الذهبية في مرمى ريال مدريد

حسم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، موقفه من المقارنات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ومنتخب الأرجنتين، مؤكدًا أن لكل لاعب مسيرته وشخصيته داخل الملعب، رغم اعترافه بأن ميسي ينتمي إلى فئة استثنائية من نجوم كرة القدم.

وجاءت تصريحات مبابي خلال حوار مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، بعدما تلقى سؤالًا حول إمكانية استمراره في الملاعب حتى سن 39 عامًا، على غرار ميسي، ليجيب بطريقة ساخرة وطموحة في الوقت نفسه.

وقال مبابي: «أرى نفسي ألعب حتى أصل إلى 100 عامًا إذا لزم الأمر»، قبل أن يوضح أن الاستمرار في الملاعب لا يرتبط بالعمر فقط، وإنما بقدرة اللاعب على تقييم مستواه واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

«ميسي هو ميسي.. وأنا لاعب مختلف»

وأضاف نجم ريال مدريد: «هل سأكون بنفس الجودة؟ هذه مسألة ذكاء، أن تعرف متى لم يعد بإمكانك الاستمرار. ميسي لم يضطر لطرح هذا السؤال على نفسه لأنه لا يزال قادرًا».

وتابع مبابي حديثه عن النجم الأرجنتيني قائلًا: «بعد ذلك، ليونيل ميسي هو ليونيل ميسي. وأنا أعتبر نفسي لاعبًا مختلفًا. لكنه أحد هؤلاء اللاعبين المختلفين».

ويعكس حديث مبابي ثقته الكبيرة في قدراته، خصوصًا أنه يرى نفسه قادرًا على صناعة مسيرة خاصة به دون الحاجة إلى الدخول في مقارنة مباشرة مع ميسي أو أي من أساطير اللعبة.

ماذا ينتظر مبابي من مورينيو؟

وتطرق مهاجم ريال مدريد أيضًا إلى علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وما يتوقعه منه خلال المرحلة المقبلة، فجاء رده مختصرًا وبروح فكاهية.

وقال مبابي: «ببساطة أن يجعلني ألعب»، قبل أن يضيف: «بعد ذلك، أعتقد أنني قادر على التأقلم مع بقية الأمور. ليس لدي توقعات خاصة. أن يكون نفسه فهذا يكفي تمامًا».

ويبدو أن مبابي لا يبحث عن معاملة استثنائية من المدير الفني، وإنما يركز على الحصول على فرصة المشاركة والعمل داخل منظومة ريال مدريد، مع ترك التفاصيل الفنية للمدرب البرتغالي.

مبابي لا يخشى الاعتزال دون دوري الأبطال أو الكرة الذهبية

وفي الجزء الأكثر إثارة من الحوار، سُئل مبابي عما إذا كان يتخيل إنهاء مسيرته دون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أو جائزة الكرة الذهبية.

ولم يستبعد اللاعب الفرنسي هذا السيناريو، قائلًا: «نعم. الفوز يتحقق في الملعب. حسنًا، الكرة الذهبية تعتمد أيضًا على التصويت».

لكن مبابي رفض الانشغال بما قد يحدث بعد سنوات طويلة، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على الحاضر والفرصة التي يملكها حاليًا لتحقيق أكبر الجوائز الفردية والجماعية.

وأوضح: «لكن قبل النظر إلى ما سيحدث بعد عشرة أعوام، يجب النظر إلى ما يحدث الآن. أملك هذا العام فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية».

طموح كبير مع ريال مدريد

وتكشف تصريحات مبابي عن حجم الطموحات التي يحملها في موسمه مع ريال مدريد، حيث يسعى النجم الفرنسي إلى تحويل بدايته القوية إلى موسم استثنائي على المستويين الجماعي والفردي.

ومع وجود جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية، ورغبة ريال مدريد في المنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، يدرك مبابي أن الموسم الحالي قد يمثل واحدة من أهم محطات مسيرته، خاصة مع اشتداد سباق الكرة الذهبية ووجود مجموعة كبيرة من النجوم المنافسين على الجائزة.