قبالة سواحل أندونيسيا .. زلزال بقوة 6.6 ريختر في بحر جاوة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل زلزال بقوة 6.6 ريختر في بحر جاوة، على بعد حوالي 125 كيلومتراً من ساحل جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، وعلى عمق 358.6 كيلومتراً.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ؛ فلم يتم تفعيل تحذير من حدوث تسونامي، حيث تشير التقارير الأولية إلى عدم توقع تأثيرات كبيرة على اليابسة.

وتقع إندونيسيا فيما يُعرف بـ "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مكثفاً، وتتعرض سنوياً لنحو 7 آلاف زلزال، معظمها متوسطة الشدة.

وفي 15 أغسطس الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات ساحل جزيرة فلوريس، في شرق الأرخبيل الإندونيسي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصاً وإصابة 213 آخرين، فضلاً عن نزوح الآلاف.