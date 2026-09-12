تشيلسي يعلن تمديد عقد بيدرو نيتو حتى 2032

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تمديد عقد نجمه البرتغالي بيدرو نيتو، بعقد طويل الأمد.

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي، إن بيدرو نيتو مدد عقده مع تشيلسي حتى شهر يونيو من العام 2032.

ومن جانبه، قال بيدرو نيتو، عقب تمديد عقده في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللندني: "إنها لحظة لا تصدق، منذ انضمامي إلى تشيلسي، شعرت دائماً بأن الناس هنا ساعدوني كثيراً، وأشعر وكأنني في بيتي، وأريد تحقيق المزيد من البطولات مع النادي".

وواصل: "لقد حظيت بذكريات رائعة هنا، سواء على مستوى المجموعة أو على المستوى الفردي، ولدى رغبة في كبيرة في صناعة تاريخ مع النادي خلال السنوات القادمة".

وكان بيدرو نيتو، قد انضم إلى صفوف تشيلسي في عام 2024، قادماً من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزى.