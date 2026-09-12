نجوم الفن يدعمون محمود عبد المغني : أستاذ ونجم كبير وتاريخ وفنان شامل

تصدر اسم الفنان محمود عبد المغني حديث الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حالة من الجدل أثارها تعليق ساخر ورد خلال حلقة من أحد البودكاستات، تناولت الحديث عن الفنان ومكانته الفنية.

وبدأت القصة خلال حلقة قدمها اليوتيوبر محمد طاهر، واستضاف فيها الناقد الفني طارق الشناوي، حيث تطرق الحديث إلى محمود عبد المغني ومسيرته الفنية، قبل أن يثير أحد التعليقات الواردة خلال الحلقة موجة من الانتقادات، بعدما اعتبره متابعون تقليلًا من قيمة الفنان صاحب المسيرة الطويلة والأدوار المتنوعة.

ومع تصاعد الجدل، حرص عدد كبير من الفنانين على التعبير عن دعمهم لمحمود عبد المغني ، والإشادة بمشواره الفني ومكانته داخل الوسط الفني، مؤكدين أنه صاحب تاريخ وبصمة واضحة في التمثيل.

أمير كرارة: «أخويا.. المدرسة»

وكان الفنان أمير كرارة من أوائل الداعمين لمحمود عبد المغني، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلًا: «أخويا.. المدرسة».

أحمد السقا: «نجم كبير وفنان محترم»

كما شارك الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بمحمود عبد المغني، ووجه له رسالة دعم، قائلًا: «نجم كبير وفنان محترم، صاحبي وعِشرة عمري».

حمادة هلال: «خلوني أقولكم مين هو محمود عبد الغني»

وحرص الفنان حمادة هلال على الدفاع عن زميله والإشادة بموهبته، حيث نشر صورة تجمعهما، وكتب:

«خلوني أقولكم مين هو محمود عبد المغني.. محمود عبد المغني فنان شامل، قدر يثبت نفسه في ألوان مختلفة من التمثيل؛ من التراجيدي والكوميدي، للأكشن والأدوار الشعبية، وده من أكتر الحاجات اللي بتميزه كممثل».

وأضاف: «فنان له حضور، وعنده رصيد كبير من الأدوار المتنوعة والمميزة، وكل شخصية بيقدمها بيحاول يضيف لها من روحه وأدائه، وده خلّى له بصمة واضحة عند الجمهور وتاريخ كبير أوي.. قمة في الفن والاحترام».

سلمى صباحي: «من ممثليني المفضلين»

وأعربت الإعلامية والفنانة سلمى صباحي عن حبها الكبير لمحمود عبد المغني، مؤكدة أنه من الفنانين المفضلين بالنسبة لها منذ أول مرة شاهدته فيها.

وكتبت: «معرفش إيه اللي حصل، بس هي فرصة أقول إني بحب محمود عبد المغني جدًا جدًا جدًا، وإنه من ممثليني المفضلين من أول لقطة شفته فيها».

كما أشادت بأحد مشاهده التمثيلية، قائلة إنه من أعظم مشاهده، وإنه جعلها تبكي وتعيد مشاهدة المشهد أكثر من مرة بسبب جمال الأداء وصدقه.

نجوم الفن يواصلون دعم محمود عبد المغني

ولم تقتصر رسائل الدعم على هؤلاء النجوم، إذ شارك عدد كبير من الفنانين في التعبير عن تقديرهم لمحمود عبد المغني، من بينهم:

* أحمد شامي: «النجم الكبير محمود عبد المغني».

* محمد ثروت: نشر صورة تجمعهما، وكتب: «النجم الكبير محمود عبد المغني.. ده تاريخ، وأي حد يتشرف ويفتخر إنه اشتغل معاه، واللي ميعرفش يتعلم.. اسمه الأستاذ محمود عبد المغني».

* حسن الرداد: «الفنان محمود عبد المغني نجم كبير وممثل موهوب وإضافة لأي عمل فني».

* عمر وهبة: «الأستاذ محمود عبد الغني».

* محمد علي رزق: «محمود عبد المغني نجم كبير وفنان مهم».

* محمد كيلاني: «مش هييجي اليوم اللي نثبت فيه إن محمود عبد المغني أستاذ أو نجم بصراحة».

* مصطفى بسيط: نشر صورة تجمعهما وكتب: «الأستاذ.. مش بيشفكم هو مين يعرفكم».

* ناصر سيف: «محمود عبد المغني من الفنانين اللي بجد لازم نقولهم شكرًا، فنان مهم، قدم لنا أدوار وأعمال كتير حلوة، وكل شخصية ليه كان ليها طعم وفضلت في ذاكرتنا».

* ميرنا نور: «النجم محمود عبد المغني المحترم أوي اللي كنت مبسوطة بالشغل معاه».

* وائل عبد العزيز: «اسمه الأستاذ محمود عبد المغني يا ولد».

* عصام السقا: نشر صورة لمحمود عبد المغني وعلق عليها: «النجم».

* محمد عبد الرحمن: وجه له رسالة داعمة، قائلًا: «فكك خالص من أي حد بيهزي وكمل قهوتك براحتك.. أديك شوفت حب الناس الحمد لله يا عم الدنيا».

* أحمد زاهر: «أخويا وحبيبي.. لما تيجي تتكلم على محمود تقول النجم محمود عبد المغني».

وتحولت هذه الرسائل إلى موجة دعم واسعة للفنان محمود عبد المغني، حيث حرص زملاؤه على التأكيد على موهبته وتاريخه الفني، معتبرين أن مشواره الطويل وما قدمه من شخصيات وأعمال متنوعة يمثل شهادة حقيقية على مكانته داخل الوسط الفني.

ويُعد محمود عبد المغني من الفنانين الذين قدموا خلال مسيرتهم عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة، متنقلًا بين الأعمال الاجتماعية والتراجيدية والكوميدية والأكشن والأدوار الشعبية، وهو ما جعله يحظى برصيد فني وجماهيري امتد لسنوات