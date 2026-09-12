شخص يتسلق حائط منزل في الإسكندرية وصاحب شقة يتهمه بسرقة الشبكة | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، قيل إنه يرصد شخصًا أثناء تسلقه حائط أحد المنازل في محافظة الإسكندرية، وسط مزاعم بشأن محاولة سرقة محتويات من داخل العقار.

وظهر خلال الفيديو شخص وهو يتسلق حائط المنزل، في مشهد لفت أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع مطالبين بكشف حقيقة الواقعة.

وبحسب ما تداوله ناشرو الفيديو، زعم صاحب الشقة أن الشخص الظاهر في المقطع تمكن من سرقة «شبكة» كانت بحوزته، وكان يستعد لتقديمها لعروسته خلال الأسبوع المقبل.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقق من ملابسات الواقعة، والتأكد من هوية الشخص الذي ظهر في المقطع، وما إذا كان قد ارتكب واقعة سرقة بالفعل.