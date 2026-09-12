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السعودية ..الدفاع المدني يعلن إطلاق الإنذار المبكر في شرورة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية ..الدفاع المدني يعلن إطلاق الإنذار المبكر في شرورة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني إطلاق الإنذار المبكر في شرورة، مؤكدة أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.

وكان الدفاع المدني قد أطلق إنذارًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في خميس مشيط مرتين والطائف وشرورة، محذرًا من خطر محتمل وداعيًا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

وحث الدفاع المدني إلى البقاء داخل المباني والتوجه إلى غرفة داخلية آمنة بعيدًا عن النوافذ، وعدم مغادرة المنزل حتى زوال الخطر، مع الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح.

 كما طالب الموجودين خارج المباني بالدخول فورًا إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

وشدد على تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة، فيما أوصى عند وصول التحذير أثناء القيادة بالتوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة حتى انتهاء حالة التحذير

السعودية الدفاع المدني السعودي المنصة الوطنية للإنذار المبكر خميس مشيط

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