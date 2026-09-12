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مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

مصطفى يونس
مصطفى يونس
محمد بدران

كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن وصيته التي يرغب في تنفيذها بعد وفاته، مؤكدًا ارتباطه الشديد بالنادي الأهلي واعتزازه بكونه أحد أبنائه.

وقال مصطفى يونس في تصريحات إعلامية: «وصيتي لما أموت، أخرج من النادي الأهلي، ما أطلعش من مستشفى أو من البيت؛ لأني واحد من الولاد الشرعيين للنادي الأهلي».

وأكد نجم الأهلي السابق خلال تصريحاته اعتزازه الكبير بانتمائه إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن علاقته بالنادي تتجاوز كونه لاعبًا سابقًا، في ظل السنوات التي قضاها داخل جدرانه وما يمثله الأهلي بالنسبة له.

وتعكس تصريحات مصطفى يونس مدى ارتباطه بالنادي الأهلي، ورغبته في أن تظل علاقته بالقلعة الحمراء ممتدة حتى بعد رحيله.

يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي.. أنا واحد من الولاد الشرعيين للنادي

كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن وصيته التي يرغب في تنفيذها بعد وفاته، مؤكدًا ارتباطه الشديد بالنادي الأهلي واعتزازه بكونه أحد أبنائه.

وقال مصطفى يونس في تصريحات إعلامية: «وصيتي لما أموت، أخرج من النادي الأهلي، ما أطلعش من مستشفى أو من البيت؛ لأني واحد من الولاد الشرعيين للنادي الأهلي».

وأكد نجم الأهلي السابق خلال تصريحاته اعتزازه الكبير بانتمائه إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن علاقته بالنادي تتجاوز كونه لاعبًا سابقًا، في ظل السنوات التي قضاها داخل جدرانه وما يمثله الأهلي بالنسبة له.

وتعكس تصريحات مصطفى يونس مدى ارتباطه بالنادي الأهلي، ورغبته في أن تظل علاقته بالقلعة الحمراء ممتدة حتى بعد رحيله.

مصطفى يونس الاهلي وصية مجلس ادارة الاهلي

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