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دام عزك .. رسالة وفاء من معلم مصري للكويت بعد نهاية خدمته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دام عزك .. رسالة وفاء من معلم مصري للكويت بعد نهاية خدمته

المعلم المصري
المعلم المصري
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لمعلم مصري، يوثق لحظة وداعه لدولة الكويت، عقب انتهاء فترة خدمته، حيث حرص على توجيه رسالة مؤثرة إلى الشعب الكويتي قبل مغادرته البلاد.

وظهر المعلم المصري في الفيديو وهو يعبر عن مشاعره تجاه الكويت، مؤكدًا أن سنوات عمله وإقامته داخل البلاد تركت لديه العديد من الذكريات، قبل أن يوجه كلمات تحمل مشاعر التقدير والامتنان للكويت وأهلها.

وقال المعلم المصري خلال الفيديو: «وداعًا يا ديرة الأمن والأمان والخير»، معبرًا عن حزنه لمغادرة البلاد بعد انتهاء فترة خدمته.

وأضاف: «دام عزك يا كويت، الله يحفظك ويبارك فيك وفي أهلك، وفي الرجال والنساء والطلاب والطالبات»، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار والرخاء للكويت وشعبها.

ووجه المعلم المصري رسالة إلى أهل الكويت، قائلًا: «حفظكم الله يا أهل الكويت من كل مكروه وسوء وشر، وأبعد عنكم الحاقدين والحاسدين والمتربصين».

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا رسالة المعلم المصري على نطاق واسع، وسط إشادات بكلماته التي عبرت عن مشاعر المحبة والتقدير التي يحملها تجاه الكويت وشعبها.

وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع انتهاء رحلة عمل المعلم المصري في الكويت، والتي شارك خلالها في العملية التعليمية، قبل أن يختتم فترة خدمته ويستعد للعودة إلى مصر.

وتربط مصر والكويت علاقات تاريخية وثيقة، كما يعمل ويقيم عدد كبير من المصريين في الكويت بمختلف المجالات، من بينها قطاع التعليم، وسط علاقات ممتدة بين الشعبين المصري والكويتي.

واختتم المعلم المصري رسالته بالدعاء للكويت وأهلها بالحفظ والأمان، لتلقى كلماته تفاعلًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تقديرهم لمشاعر الوفاء التي حملتها رسالة الوداع.

معلم مصري رسالة وفاء دولة الكويت انتهاء خدمته

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