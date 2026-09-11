كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في واقعة تعدي سيدة على فرد أمن إداري داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر، عقب نشوب مشادة بينهما على خلفية منعها من دخول الجراج لعدم عضويتها بالنادي.

وكلفت النيابة أجهزة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ملابساته، والتحفظ على مقطع الفيديو المتداول وفحصه وإعداد تقرير واف بشأنه.

وقررت النيابة استدعاء طرفي الواقعة، فرد الأمن المجني عليه والسيدة المشكو في حقها، لسماع أقوالهما حول ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان مقطع فيديو قد جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وثق لحظة تعدي إحدى السيدات على فرد أمن إداري بالسب والضرب داخل محيط الكمبوند، وأظهر إصابته بكدمة في الساق اليسرى.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تتلفظ بألفاظ نابية تجاه فرد الأمن، قبل أن تقوم بركله بقدمها، فيما أشار ناشر المقطع إلى أن المشادة وقعت بسبب منع فرد الأمن لها من دخول الكمبوند لعدم حملها تصريح الدخول.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.