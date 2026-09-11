نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

أغلق موقع التنسيق الإلكترونى، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، وكذلك الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة دور ثان، مساء أمس الخميس، وذلك وفقا للموعد المعلن من مكتب التنسيق.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 ، والانتهاء من تسجيل رغبات جميع الطلاب المستحقين للتنسيق ضمن المرحلة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

بمجرد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والاستعلام عن نتيجة الترشيح، من خلال تسجيل البيانات المطلوبة.

ولم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعدًا نهائيًّا رسميًّا ومحددًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، ويعود ذلك إلى أن نتيجة المرحلة الثالثة لن يتم إعلانها لطلاب الدور الأول بصورة منفصلة، إذ قرر مكتب التنسيق انتظار تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني، ثم إعلان نتيجة الترشيحات بشكل مجمع لجميع طلاب المرحلة الثالثة في توقيت واحد.

وتشمل النتيجة المنتظرة الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة من الدور الأول، والطلاب الناجحين في الدور الثاني، بالإضافة إلى الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية.