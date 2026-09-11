قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: هشام بدوي رفض تدخل الإخوان في عمله وتم استبعاده من حركة المحامين العامين
إعلان إماراتي ألماني يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في السودان
مصطفى بكري: مصر تواجه حروبًا ممنهجة والسوشيال ميديا لا تعكس الواقع
عكس خطاب الترهيب.. إيران: ترامب يسعى للعودة إلى مائدة المفاوضات
القاهرة تستضيف مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 دولة.. الأحد المقبل
دون تغيير.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مصطفى بكري: أي مشروع كبير لازم يتحسب من حيث التكلفة والعائد والأولوية
مجلس الوزراء يكشف عن حقيقة التصريحات المنسوبة لوزيرة البيئة بشأن قطع الأشجار
«شمشون» أقوى رجل في العالم يكشف كواليس تحدي سحب سفينة حاويات في قناة السويس
70 % أونلاين.. طارق سعدة يكشف شروط الالتحاق بالدبلوم المهني الجديد للإعلاميين
بالأرقام.. كشف حساب محمد الشيخ بعد رحيله عن تدريب وادي دجلة
الخارجية: توافق مصري - جزائري على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حرصا على راحتهم.. سكك حديد مصر تقدم خدماتها لكبار السن وذوي الهمم

خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر
خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر
حسام الفقي

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الهمم، وكبار السن وذلك انطلاقًا من مسئوليتها نحو الاهتمام بهم وتعزيز حقوقهم وتقديم خدمة أكثر ملاءمة لهم سواء داخل المحطات  أو على متن قطارات هيئة السكك الحديدية. 


وتنفيذا لتوجيهات وزارة النقل في هذا الاطار ، خصصت الهيئة عددا من الشبابيك الخاصة لحجز وصرف التذاكر بالمحطات الرئيسية، بما يخفف عنهم مشقة الانتظار أمام منافذ البيع، مع تنفيذ برامج توعية دورية للعاملين حول أسس التعامل مع هذه الفئة العزيزة من جمهور  الركاب وتلبية احتياجاتهم.

كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لتسهيل انتقالهم داخل المحطات، حيث وفرت لهم عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانًا إلى مكاتب التذاكر وأرصفة المحطات، مع وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم لهم حتى استكمال إجراءات الحجز و الوصول إلى القطار.

كما تم تدريب عدد من العاملين بخدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعال مع الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات حول آليات التعامل مع ذوي الهمم.

وتعد وحدات قطار تالجو الفاخرة إضافة نوعية في هذا المجال، بمواصفات تتيح صعود ونزول الكراسي المتحركة، مع تجهيز العربة رقم 6 بكل قطار برامب ودورات مياه مهيأة بالكامل .

وتأكيدًا للالتزام بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تمنح الهيئة تخفيضًا قدره 50% على تذاكر السفر بالقطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تتيح الهيئة حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بخمسة عشر يومًا عبر منافذ البيع بالمحطات ومكاتب المدينة المنتشرة في الجامعات والهيئات المختلفة، ووكلاء البيع بينما تصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل السفر بـ 48 ساعة، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر ويخفف الضغط على شبابيك التذاكر .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر ذوي الهمم كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

جيهان الشماشرجي بندوة ميدفست: لو عرفت التعليم الفني من بدري كان ممكن اختاره

جيهان الشماشرجي بندوة ميدفست: لو عرفت التعليم الفني من بدري كان ممكن اختاره

النجمة السورية سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي تكشف لصدى البلد تفاصيل فيلم أرض الملائكة وجائزة مهرجان قازان السينمائي| خاص

كريم الشناوي مخرجا ل «سهر الليالي 2»

كريم الشناوي مخرجا لـ سهر الليالي 2

بالصور

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد