رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية لـ صدى البلد: جاهزية معداتنا بلغت 100% لخدمة طائرات معرض العلمين

أكد خالد عطوة رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أن الشركة تواصل تقديم خدمات الدعم الأرضي بصورة حصرية للطائرات التي تهبط في مطار العلمين الدولي، بالتنسيق مع إدارة المطار والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن فرق العمل التابعة للشركة تعمل بصورة مستمرة لضمان جاهزية المعدات واستمرارية الخدمة.

تحديات التجربة الأولى من معرض العلمين

وأوضح “عطوة” في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر للطيران استفادت من تجربتها خلال معرض العلمين السابق، الذي أُقيم قبل عامين، من خلال رصد التحديات والسلبيات التي ظهرت آنذاك والعمل على معالجتها قبل المشاركة الحالية.

وأضاف أن زيادة أعداد المعدات ورفع جاهزيتها كانا على رأس أولويات الشركة، مع الحرص على توفير معدات كافية من مختلف الأنواع، وبنسبة جاهزية تشغيلية تصل إلى 100%.

وأشار إلى أن الشركة أجرت حصرًا شاملًا لاحتياجات المطار من المعدات، بالتنسيق مع إدارة مطار العلمين، وبناءً على الخبرات المكتسبة من التجارب السابقة، مؤكدًا أن مصر للطيران تمكنت، وفقًا لشهادة إدارة المطار، من خدمة جميع الطائرات التي هبطت منذ اليوم الأول للفعاليات وحتى الآن، مع الحفاظ على مستوى متميز من الخدمة وجاهزية المعدات.

خطط مستقبلية للتوسيع نشاط مصر للطيران للخدمات الأرضية

وفيما يتعلق بنطاق عمل الشركة وخططها المستقبلية، أوضح المسؤول أن مصر للطيران تقدم خدماتها حاليًا لنحو 185 شركة طيران، عبر مختلف المطارات المصرية، مشيرًا إلى وجود خطة للتوسع بخدمات الشركة والخروج بها إلى عدد من المطارات الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التوسع الخارجي يمثل أحد التوجهات المستقبلية التي تعمل الشركة على دراستها والإعداد لها، موضحًا أن مصر للطيران تركز في الوقت الحالي على تجهيز منظومتها الداخلية بصورة متكاملة، لضمان تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب عند بدء التوسع، وتجنب أي أوجه قصور أو تحديات تشغيلية.

وأكد أن الهدف هو إطلاق هذه الخطط المستقبلية بصورة قوية ومتكاملة، بما يعكس خبرة الشركة وقدرتها على تقديم خدمات أرضية احترافية وفقًا لأعلى المعايير.