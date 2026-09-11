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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين للرئيس السيسي: أنت صديق مقرب جدًا بالنسبة لنا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ومصر على تواصل دائم بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، موجّهًا حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أنت صديق مقرب جدًا بالنسبة لنا».

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال مقابلته الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة دول بريكس في الهند: «أذكر جيدًا أنه تحت رئاستكم، عندما كنا في سوتشي، أطلقنا منصة جديدة تمثلت في قمة روسيا-أفريقيا، وسنعقد أيضًا فعالية أخرى في إطار قمة روسيا-أفريقيا».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في فعاليات القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، حيث يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة.
وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار قاعدة بالام الجوية في نيودلهي، سانجاي سيث، وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع، والعميد طيار فيجاي راو، قائد قاعدة بالام الجوية، إلى جانب السفير سوريش كومار، مدير إدارة شمال إفريقيا وغرب آسيا بوزارة الخارجية الهندية.
كما كان في استقبال الرئيس السيسي نيشا دهوال، مسؤولة المراسم الهندية، والسفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، وعدد من أعضاء السفارة المصرية في نيودلهي.
ويأتي لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار المشاركة المصرية في قمة بريكس، التي تبحث تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية.

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