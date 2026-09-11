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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

يعد الكشك الصعيدي من الأكلات التراثية الشهيرة في صعيد مصر، ويتميز بمذاقه الغني وطريقته التقليدية التي تختلف عن طرق تحضير الكشك في بعض المحافظات الأخرى، كما يعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل.

وقدمت الشيف أم معاذ طريقة عمل الكشك الصعيدي خلال برنامج «على سفرة الصعيد»، موضحة أسرار تحضيره بالطريقة الأصلية التي تمنحه النكهة المميزة.

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي

مقادير الكشك الصعيدي:
ويمكن تحضير الكشك الصعيدي باستخدام مجموعة من المكونات البسيطة، أبرزها:
بصل مقطع قطعًا صغيرة.
زبادي.
سمنة بلدي.
دقيق.
معجون طماطم.
كزبرة.
كمون.
ملح.
فلفل أسود.
لبن رايب.
فريك مجروش أو كسر القمح.
شوربة حسب الرغبة.

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي:
ـ يتم تحضيره باستخدام اللبن الرايب، مع إضافة الفريك أو كسر القمح، ثم عجن المكونات جيدًا.

ـ بعد ذلك، يتم تشكيل الخليط على هيئة كرات صغيرة، وتُترك حتى تجف بالطريقة التقليدية، سواء بوضعها أسفل مروحة أو في مكان جيد التهوية، وتستغرق عملية التجفيف نحو أسبوع.

ـ وبعد أن تجف كرات الكشك، يمكن الاحتفاظ بها واستخدامها عند الحاجة، حيث توضع في الماء الساخن أو اللبن حتى تذوب، مع تقليبها جيدًا للحصول على القوام المطلوب.

طريقة عمل الكشك الصعيدي

سر الكشك الصعيدي.. السمنة البلدي والشوربة

وأكدت الشيف أم معاذ أن السمنة البلدي من أهم مكونات الكشك الصعيدي، حيث توضع السمنة في الإناء ثم يضاف إليها البصل، ويترك حتى يتحمر ويتغير لونه، للحصول على النكهة المميزة.

بعد ذلك تضاف المادة الدهنية، ثم الشوربة، مع استكمال باقي خطوات تحضير الكشك والتتبيل بالكزبرة والكمون والملح والفلفل الأسود ومعجون الطماطم حسب الوصفة.

وأشارت إلى أن اختيار الشوربة يلعب دورًا مهمًا في مذاق الكشك، موضحة أنه يمكن تحضيره باستخدام شوربة الفراخ أو البط أو الحمام أو الضأن، وفقًا للمتاح والرغبة.

طريقة عمل الكشك الصعيدي

الكشك الصعيدي.. وصفة تراثية بمذاق مميز

وتختلف طرق تحضير الكشك من مكان لآخر، إلا أن الطريقة الصعيدية تعتمد على خطوات تقليدية تمنحه مذاقًا خاصًا، بداية من إعداد كرات الكشك وتجفيفها وحتى استخدامها مع الشوربة والسمنة البلدي والبصل المحمر.

وتعد هذه الوصفة من الأكلات التي تعكس جانبًا من المطبخ الصعيدي والتراث الغذائي في جنوب مصر، ويمكن تقديمها ساخنة على مائدة الغداء بجانب الأطباق الرئيسية.

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الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

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