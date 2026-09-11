القبض على نصاب إدعى توفير رحلات هجرة غير شرعية على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة للهجرة غير الشرعية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج للهجرة غير الشرعية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى الهجرة غير الشرعية، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك، وعدم الوفاء بما وعد به.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









