أحمد موسى: هناك قنوات بتتكلم عن مصر فقط ولا تتحدث عن أي سلبية بالدول العربية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر يتم استهدافها من إعلام إخواني معادي وهناك قنوات تركز بوصلتها نحو مصر فقط .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بلاقي قنوات بتتكلم عن مصر فقط ولا تتحدث عن أي سلبية متواجدة في مختلف الدول العربية ".

وتابع موسى :" إحنا كعالم عربي مصلحتنا واحدة ولازم نبني بلادنا ونساعد في بناء بلندا ونقف أمام العدو الداخلي والخارجي ".



و :" لازم نواجه الأطماع في الدول العربية "، مضيفا:" بستغرب لما أجد البعض يتحدث عن أمور وقضايا من سنوات مضت وليس لديهم سوى الحديث عن مصر وقضاياها ".

وأضاف :" المنطقة تواجه تحديات هائلة في ظل ارتفاع توترات الشرق الأوسط ".