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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: بريكس سوق استهلاكية واعدة تدعم طموحات الاقتصاد المصري

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع “بريكس” تعكس المكانة المحورية والثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

قمة بريكس تفتح أبوابًا جديدة للاستثمار والاقتصاد

وأوضح" الجندي"في تصريحات خاصة، أن المشاركة المصرية تمثل فرصة جوهرية لعرض الرؤية الشاملة تجاه الملفات الدولية والإقليمية.

وعن الأهمية الاقتصادية للقمة، أفاد عضو الشيوخ بأنها ستمنح الدولة المصرية فرصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة مختلفة وتعزيز شراكاتها الراهنة مع تكتل يضم قوة اقتصادية هائلة، وذلك في وقت شديد الحساسية للاقتصاد الوطني الذي يمر بتحديات فرضتها التوترات الإقليمية والضغط الدولاري وأزمة تأمين الغذاء العالمية.

وأشار الجندي، إلى أن هذا التواجد يسهم بشكل مباشر في جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية وزيادة حركة التجارة وفتح أسواق إضافية أمام الصادرات المصرية، خاصة وأن تكتل بريكس يمثل قوة اقتصادية بحجم ناتج محلي يبلغ نحو 28 تريليون دولار ليشكل قرابة ربع الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه يضم نحو نصف سكان العالم، مما يجعله سوقاً استهلاكية ضخمة يخدم تطلعات الاقتصاد المصري.

السيسي بريكس الشيوخ محمد الجندي

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