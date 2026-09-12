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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عملاء بالموساد.. أحمد موسى يكشف بالأسماء تفاصيل مخطط إخواني خبيث لإسقاط مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل المؤتمر الذي ستعقده جماعة الإخوان الإرهابية في هولندا، موضحًا أن هناك منظمة يهودية هولندية تسمى «جيستس».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن 127 عضوًا من جماعة الإخوان الإرهابية من أعضاء المنظمة، التي أدت لهم اللجوء السياسي، موضحًا أن هذه المنظمة ستنظم المؤتمر لإسقاط الدولة.

وأكمل: «منظمة جيستس تعمل على تنفيذ الوقفات، وهناك تنسيق بين هذه المنظمة اليهودية، التي تعمل على إسقاط الدولة المصرية من خلال عناصرها».

وأكمل: «أعضاء المنظمة تم تجنيدهم للموساد، ومنهم عبد الرحمن إيهاب، وهو وأخوه قدما طلب لجوء لأوكرانيا، وتم رفضه، ثم ذهبا إلى هولندا لمنظمة جيستس، وتم قبول طلبه، وحاليًا من عملاء الموساد، وكمان في جمال الهواري، وأشرف بدوي عضو المنظمة اليهودية الهولندية».

وتابع: «إيناس إسماعيل دي عضو في المنظمة، وتعمل لصالح الموساد، دي معلومات بالصور مش بالكلام، العميل عمرو طلعت مسئول في المنظمة اليهودية، وعميل للموساد، وده صبي الإرهابي المجرم يحيى موسى».

وأشار إلى أن عمر طلعت موجود في إسطنبول، وينتقل إلى هولندا، ويخطط مع المنظمة ومع يحيى موسى ضد الدولة المصرية، والهدف من كل ده التمويل، ومقره الرئيسي في تركيا، وكمان في الإرهابي أنس إبراهيم، وعمر إيهاب، دول أعضاء في المنظمة وتم تجنيدهم لصالح الموساد.

وأضاف: «في مصعب وحذيفة نبيل، ودول كانوا في تركيا وانتقلوا من تركيا لهولندا عبر هذه المنظمة اليهودية، كل دول أعداء لمصر والوطن».

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر الاخوان

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