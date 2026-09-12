الأهلي لم يتواصل معه| مفاجأة بشأن موقف حسام عبد المجيد.. ومفيش تدوير فى حراسة المرمي

كشفت الإعلامية ريهام حمدي، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج «ضربة البداية»، عددًا من التفاصيل المتعلقة بملفات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلى رأسها موقف حسام عبد المجيد، وإمام عاشور، وحراسة المرمى.

عموته

وأكدت ريهام حمدي أن حسام عبد المجيد يرغب في استكمال تجربة الاحتراف في أوروبا، مشيرة إلى أن النادي الأهلي لم يتواصل مع اللاعب من الأساس بشأن إمكانية التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وعن موقف إمام عاشور، أوضحت أن اللاعب أصبح جاهزًا بشكل كبير للمشاركة في المباريات، ولا توجد لديه مشكلات تمنعه من الظهور مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت ريهام حمدي إلى ملف حراسة مرمى الأهلي، نافية وجود سياسة تدوير بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مؤكدة أن شوبير هو الحارس الأول للفريق، بينما يأتي الشناوي في المرتبة الثانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استعداد الأهلي لاستكمال منافسات الموسم، وسط اهتمام بملفات الصفقات وحالة اللاعبين وتشكيل الفريق خلال المباريات المقبلة.