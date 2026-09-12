علاج الاكتئاب بسماعة .. تطوير جهاز جديد يغني عن الأدوية النفسية

أطلقت شركة "Flow Neuroscience" السويدية المتخصصة في التكنولوجيا العصبية سماعة مبتكرة لعلاج الاكتئاب أطلقت عليها "FL-100 وطرحتها في السوق الأميركية.

وأثارت السماعة اهتمام العالم حيث أن الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية المنتشرة في العصر الحديث وتساعد السماعة الجديدة في التخلص من الاكتئاب المتوسط و الحاد دون الحاجة للأدوية أو الجلسات النفسية.

وطرحت السماعة في السوق بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، لتصبح جهازاً طبياً يُصرف بمعرفة الطبيب، وفي نفس الوقت يتيح للمرضى الخضوع لجلسات تحفيز كهربائي للدماغ بأنفسهم مع إمكانية المتابعة الحثيثة عن بُعد من قِبل الطبيب المعالج.

تقدم السماعة الجديدة بديلاً فعالاً لمضادات الاكتئاب التقليدية للمرضى الذين لا يعانون من حالات اكتئاب مستعصية أو مقاومة للعلاج ولكن في بعض الحالات يجب استعمالها مع الدواء لذا يجب استشارة الطبيب لوضع البرنامج العلاجي المناسب وفق طبيعة الحالة.

وتعتمد التقنية على التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة (tDCS) حيث تتصل السماعة لاسلكياً بتطبيق ذكي على الهاتف، لتضخ تيارات كهربائية دقيقة تتراوح بين 0.5 و2.0 مللي أمبير نحو "القشرة الجبهية الأمامية الظهرية الجانبية اليسرى"، وهي المنطقة الدماغية المسؤولة عن ضبط المزاج وإدارة الوظائف المعرفية.

لا يعتمد استخدام الجهاز على العشوائية، بل يخضع لبروتوكول طبي صارم يفرضه التطبيق المرافق حيث يمر المريض بـ 15 جلسة مكثفة مدة كل منها نصف ساعة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، تليها 3 جلسات أسبوعياً كخطة وقائية مستمرة.

ويقوم التطبيق بجدولة الجلسات بصرامة لمنع أي استخدام مفرط، إلى جانب رصد تطور الأعراض عبر مقاييس سريرية معتمدة، ومزامنة بيانات الالتزام بالعلاج تلقائياً مع الطبيب المتابع لتقييم الاستجابة أولاً بأول.