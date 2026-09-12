«وي» تطلق خدمة التحقق الإلكتروني من هوية العملاء E-KYC لتوفير تجربة تفعيل فورية وآمنة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي» عن إطلاق خدمة التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (E-KYC)، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، تستهدف تطوير آليات التحقق من هوية العملاء بما يواكب التطور المتسارع في الخدمات الرقمية، ويعزز تجربة العميل.

وتتيح الخدمة إتمام إجراءات التحقق من الهوية وإنشاء وتفعيل الخطوط رقميًا بالكامل، مع إمكانية التوقيع الإلكتروني، دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو الخطوات اليدوية التقليدية المرتبطة بعملية بيع الخطوط.

وتعتمد خدمة E-KYC على تقنيات متقدمة للتحقق الرقمي الآمن من هوية العملاء، بما يتيح تأكيد الهوية مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير حماية البيانات. كما تسهم في تحويل إجراءات التحقق والتسجيل من نموذج يعتمد على العمليات اليدوية إلى رحلة رقمية متكاملة، بما يعزز كفاءة العمليات ويحد من الأخطاء البشرية.

وتشمل المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة عمليات بيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول للأفراد، إلى جانب عدد من الخدمات الرقمية الأخرى، بما يوفر تجربة رقمية موحدة وسلسة للعملاء عبر مختلف أنواع الخطوط والخدمات.

ويمثل إطلاق الخدمة خطوة جديدة في توجه «وي» نحو تبسيط رحلة العميل ورقمنة المزيد من الإجراءات والخدمات، حيث تتيح تقنية التحقق الإلكتروني إتمام عملية التفعيل بشكل فوري، إلى جانب الاستغناء عن المستندات والإجراءات الورقية، بما يدعم توجه الشركة نحو عمليات أكثر استدامة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «وي» المستمرة لتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في تطوير خدماتها وعملياتها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجارب أكثر سهولة وأمانًا للعملاء، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للتحول الرقمي ورؤيتها لمستقبل أكثر اعتمادًا على الحلول الرقمية.