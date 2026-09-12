قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق والسعودية تبحثان تبادل المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة
كانوا في فرح.. ضبط 5 أشخاص أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في الأسمرات
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير
طائرة مسيرة تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل لمدة 30 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يعبر أساس الجيبوتي ويتأهل رسميًا إلى دور الـ32 بالكونفدرالية في أول ظهور قاري

زد
زد
حسن العمدة

تأهل فريق زد المصري رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027، بعدما نجح في تخطي عقبة أساس  الجيبوتي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كان زد قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ليضع قدمًا في الدور التالي من البطولة.

وفي مباراة الإياب، التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 على استاد السلام بالقاهرة، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة، حيث تقدم أساس تيليكوم بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق مدافع زد عبد الله بكري بالخطأ في مرماه.

ونجح زد في إدراك التعادل سريعًا، بعدما سجل عبد الرحمن البانوبي هدف الفريق المصري في الدقيقة 26، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويحسم زد بطاقة التأهل رسميًا.

ويُعد هذا التأهل إنجازًا تاريخيًا لنادي زد، في أول ظهور قاري للفريق، ليضرب موعدًا مع عزام يونايتد التنزاني في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

زد كأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الأفريقية أساس الجيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

حسام الخولي

بعد قافلة القليوبية.. «مستقبل وطن» يعلن خطة طوارئ لتطوير المدارس

عمرو اديب

عمرو أديب يدعو الأحزاب للمشاركة في تطوير المدارس

أحمد موسى

طلب عاجل من المصريين بالخارج بشأن طرح الأراضي.. وأحمد موسى يطالب وزيرة الإسكان بسرعة التدخل

بالصور

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد