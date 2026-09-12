زد يعبر أساس الجيبوتي ويتأهل رسميًا إلى دور الـ32 بالكونفدرالية في أول ظهور قاري

تأهل فريق زد المصري رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027، بعدما نجح في تخطي عقبة أساس الجيبوتي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كان زد قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ليضع قدمًا في الدور التالي من البطولة.

وفي مباراة الإياب، التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 على استاد السلام بالقاهرة، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة، حيث تقدم أساس تيليكوم بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق مدافع زد عبد الله بكري بالخطأ في مرماه.

ونجح زد في إدراك التعادل سريعًا، بعدما سجل عبد الرحمن البانوبي هدف الفريق المصري في الدقيقة 26، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويحسم زد بطاقة التأهل رسميًا.

ويُعد هذا التأهل إنجازًا تاريخيًا لنادي زد، في أول ظهور قاري للفريق، ليضرب موعدًا مع عزام يونايتد التنزاني في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.