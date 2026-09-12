دوري أبطال أفريقيا| قائمة بيراميدز في معسكر مباراة جورماهيا الكيني

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل جورماهيا ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: محمد الشيبي - خالد عوض - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - أحمد توفيق - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - مصطفى زيكو - محمود صابر - محمود زلاكة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز ذهابا في كينيا بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي ومحمود صابر.