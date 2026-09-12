بمشاركة مرموش .. التعادل السلبي يحسم مباراة توتنهام وايفرتون بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي مواجهة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، على ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري عمر مرموش أساسيًا في تشكيل توتنهام، حيث بدأ المباراة في مركز الجناح الأيسر، وقدم مردودًا جيدًا على المستويين الهجومي والدفاعي، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 77، ليشارك بدلًا منه جيمس ماديسون.

وواصل توتنهام هوتسبير نزيف النقاط تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار أو تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبهذا التعادل، رفع توتنهام رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما حافظ إيفرتون على سجله خاليًا من الهزائم، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع.