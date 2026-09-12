أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي

قال أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام إيه إس بورت الجيبوتي، مشددًا على أن مكان القلعة البيضاء الطبيعي هو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أحمد ربيع في تصريحات عقب الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي: «الحمد لله على الفوز، قدمنا مباراة جيدة، ومكان الزمالك الطبيعي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونسعى للفوز في المباريات المقبلة».

المنافسة في وسط الملعب

وأضاف: «المنافسة في وسط الملعب ليست سهلة، لأن نادي الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار القادرين على صناعة الفارق».

أقصى شيء ممكن

واختتم أحمد ربيع تصريحاته قائلًا: «أسعى لتقديم أقصى شيء ممكن خلال الفترة المقبلة، ونشكر الجمهور على دعمهم المستمر».

وتأهل فريق الزمالك إلى الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة، بعدما سبق وفاز الأبيض بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، ليتأهل أبناء ميت عقبة لمواجهة الجيش الرواندي في الدور التالي.