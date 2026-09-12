برلماني: كلمة الرئيس السيسي في قمة بريكس وضعت مصر في قلب معادلة التنمية العالمية

أشاد النائب فيصل أبو عريضة عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم خلال أعمال الجلسة المغلقة لقمة رؤساء دول وحكومات تجمع "البريكس" الثامنة عشر المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

مصر شريك فاعل في الجنوب العالمي

وأكد أبو عريضة، أن كلمة الرئيس حملت رؤية واضحة وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه دول الجنوب العالمي، خاصة في ظل الأزمات المتشابكة التي تمتد تداعياتها إلى الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وقال أبو عريضة، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تجمع البريكس كإطار يجمع دولا رئيسية في الجنوب العالمي، وقدرته على الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز التعاون (جنوب - جنوب) يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية تنويع الشراكات الدولية بعيدا عن الأحادية القطبية، وهذا يصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد المصري والمواطن.

وأشار أبو عريضة، إلى أن تركيز الرئيس على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، وحديثه عن أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية بحكم موقع مصر الاستراتيجي ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية، يمثل رسالة قوية للعالم بأن مصر لاعب أساسي لا يمكن تجاهله في معادلات الأمن والاقتصاد الدوليين.

وأضاف أبو عريضة، أن ما شدد عليه الرئيس بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، وتقوية دور بنك التنمية الجديد؛ يمثل بارقة أمل للدول النامية ومنها مصر في ظل تحديات الديون وضيق الحيز المالي، كما أن إشارته إلى مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات يعز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات ويدعم الأمن الغذائي.

وتابع أبو عريضة، أن كلمة الرئيس لم تكن مجرد كلمة بروتوكولية، بل كانت خارطة طريق لترجمة عضوية مصر في البريكس إلى مشروعات وبرامج محددة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتنوع مصادر النمو، وتقلص الفجوات التنموية والتكنولوجية، وتأكيده على استعداد مصر للمساهمة البناءة ودعم المشروعات المشتركة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي في الربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي.

وأكد أبو عريضة، على أن تطلع مصر لتولي رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب، والتزامها بالعمل الوثيق مع الدول الأعضاء لترجمة الإمكانات إلى شراكات ملموسة، يعطي دفعة قوية للسياسة الخارجية المصرية ويعزز من فرص جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.