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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤثر مصري يكشف تفاصيل استعانة الهند به للترويج لقمة "بريكس"

مؤثر مصري يكشف تفاصيل استعانة الهند به للترويج لقمة "بريكس" 
مؤثر مصري يكشف تفاصيل استعانة الهند به للترويج لقمة "بريكس" 
شيماء جمال

كشف المهندس جمال الشرقاوي، مؤثر مصري، عن تفاصيل استعانة الجانب الهندي به للمشاركة في الترويج لقمة مجموعة "بريكس"، وتقديم رؤية جديدة حول قدرات الشباب وتشكيل مستقبلهم في ظل التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وأوضح "الشرقاوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن زيارته إلى الهند تضمنت جولة سياحية شملت عدداً من أبرز المعالم، من بينها زيارة "تاج محل"، في إطار التعرف على التجربة الهندية والتواصل مع مختلف الفعاليات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.


وأكد أن مصر أصبحت أكثر جاهزية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد أعداد المتخصصين وظهور كوادر مصرية تمتلك خبرات وقدرات متقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الكوادر تعمل على تقديم العديد من الخدمات التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، سواء من داخل مصر أو للأسواق الخارجية.


وأشار إلى أن التطور الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي في مصر لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات، وإنما امتد إلى إنتاج محتوى متطور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى وجود تجارب مصرية في إنتاج أفلام تعتمد على هذه التقنيات، يمكن أن تصل إلى مستويات تنافس الأعمال العالمية وهوليوود.


وأضاف أن وجود العاصمة الإدارية الجديدة كان له دور في تعزيز نظرة الشركات العالمية إلى مصر باعتبارها سوقاً واعدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذا التطور ساهم في جذب اهتمام شركات التكنولوجيا العالمية للاستثمار في السوق المصرية.


ولفت إلى أن شركة "هواوي" كانت من بين الشركات التي شجعها هذا المناخ على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر، بما يعكس تنامي أهمية السوق المصرية وقدرتها على استيعاب التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات المحلية.


وشدد على أهمية الاستثمار في الشباب وتأهيلهم للتعامل مع تكنولوجيا المستقبل، مؤكداً أن امتلاك الكوادر البشرية المؤهلة يمثل أحد أهم العناصر التي يمكن أن تعزز مكانة مصر في قطاع الذكاء الاصطناعي وتفتح أمام الشباب فرصاً جديدة للعمل والإبداع والمنافسة عالمياً.

الهند بريكس TEN الذكاء الاصطناعي هوليوود هواوي

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