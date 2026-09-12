ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة "بريكس"

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أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال لقائه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة "بريكس" وترجمتها إلى مبادرات عملية تخدم الجميع.

كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تجمع الإمارات وروسيا؛ وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.

كما ناقش الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الإماراتية-الروسية وسُبل دعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات البلدين وشعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.