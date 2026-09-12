قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان السعودية | شاهد
العراق والسعودية تبحثان تبادل المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة
كانوا في فرح.. ضبط 5 أشخاص أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في الأسمرات
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير أيرلندي: ترامب ربما كان يمزح بشأن توحيد أيرلندا

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال وزير الدولة الأيرلندي للتنمية الدولية وشؤون المغتربين نيل ريتشموند اليوم (السبت) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ربما كان يمزح" بشأن تصريحاته حول توحيد أيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا.

وجاءت تصريحات ريتشموند، وهو عضو في حزب "فينا غيل" الذي يؤيد توحيد أيرلندا، ردا على سؤال من القناة الرابعة البريطانية، عما إذا كانت تصريحات ترامب بشأن توحيد أيرلندا تمثل خبرا سارا بالنسبة له.

وكان ترامب قد قال، خلال زيارته إلى دبلن، إنه سيكون "أمرا رائعا" إذا توحدت أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، مضيفا أنه "يحب أن يراها موحدة" وأن ذلك "سيحدث في نهاية المطاف".

ع أ س/ا ع

وزير الدولة الأيرلندي ترامب تصريحاته توحيد أيرلندا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

ترشيحاتنا

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يتابع جهود النظافة ويوجه باستمرار الحملات اليومية

حملات رقابية بالغربية

ضبط 1.86 طن لحوم ودواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بالغربية

مديرية أمن بني سويف

القبض على نائب برلماني سابق ببني سويف بتهمة إشعال النيران في سيارة أحد أقاربه

بالصور

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد