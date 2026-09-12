وزير أيرلندي: ترامب ربما كان يمزح بشأن توحيد أيرلندا

قال وزير الدولة الأيرلندي للتنمية الدولية وشؤون المغتربين نيل ريتشموند اليوم (السبت) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ربما كان يمزح" بشأن تصريحاته حول توحيد أيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا.

وجاءت تصريحات ريتشموند، وهو عضو في حزب "فينا غيل" الذي يؤيد توحيد أيرلندا، ردا على سؤال من القناة الرابعة البريطانية، عما إذا كانت تصريحات ترامب بشأن توحيد أيرلندا تمثل خبرا سارا بالنسبة له.

وكان ترامب قد قال، خلال زيارته إلى دبلن، إنه سيكون "أمرا رائعا" إذا توحدت أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، مضيفا أنه "يحب أن يراها موحدة" وأن ذلك "سيحدث في نهاية المطاف".

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