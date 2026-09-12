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دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الجنيه الذهب ففي تعاملات مساء اليوم السبت 12-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تفاصيل سعر الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له مساء اليوم 50.24 ألف جنيه.

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.ز

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4349 دولار للشراء و 4348 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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