دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

استقر سعر الجنيه الذهب ففي تعاملات مساء اليوم السبت 12-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تفاصيل سعر الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له مساء اليوم 50.24 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.ز

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4349 دولار للشراء و 4348 دولار للبيع.