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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

جنش
جنش
يمنى عبد الظاهر

كشف محمود شوقي، الناقد الرياضي، تصريحات حارس الزمالك السابق محمود عبدالرحيم «جنش»، والتي تطرق خلالها إلى كواليس رفضه الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، إلى جانب رأيه في انتقال إمام عاشور إلى القلعة الحمراء.

وأوضح جنش أنه سبق ورفض فكرة الانتقال إلى الأهلي، مؤكدًا أن قراره كان نابعًا من ارتباطه بنادي الزمالك ورغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وتحدث حارس الزمالك السابق عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب اختار القلعة الحمراء في ظل الظروف التي كان يمر بها الزمالك خلال تلك الفترة.

كما تطرق جنش إلى المقارنة بين أبرز مهاجمي الأهلي، مؤكدًا أن عماد متعب يعد الأقوى هجوميًا من وجهة نظره، لما امتلكه من قدرات تهديفية وإمكانيات مميزة أمام المرمى


 

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