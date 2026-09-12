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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تبدأ تسكين الطالبات بالمدن الجامعية.. تعرفي على الأوراق وخطوات القبول

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

بدأت إدارة المدن الجامعية والتغذية للبنات بجامعة الأزهر، برئاسة الأستاذة نفيسة أحمد أمين، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، إجراءات تسكين المرحلة الأولى للطالبات المقبولات بالمدن الجامعية في القاهرة والأقاليم بالوجهين البحري والقبلي، وذلك لسنوات النقل والفرق النهائية بمختلف الكليات، على أن تكون البداية بالحالات الخاصة.

وأوضحت مديرة المدن الجامعية للبنات أن نتائج طالبات مدن القاهرة سيتم إعلانها تباعًا على مدار الأسبوع، حيث تظهر أسماء الطالبات المقبولات يومًا بيوم عبر الموقع الإلكتروني، ويمكن للطالبات الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال الرابط المخصص لذلك.

خطوات التسكين للطالبات المقبولات

وبعد الاستعلام عن النتيجة والتأكد من ظهور عبارة «تم قبول التسكين بالمدن الجامعية»، يتعين على الطالبة سداد مصروفات السكن الجامعي السنوية والشهرية، ثم إدخال الرقم القومي والرقم المرجعي الموجود بإيصال السداد السنوي، حتى تتمكن من طباعة ملف التسكين والاستمارات الخاصة بها.

وتتوجه الطالبة بعد ذلك إلى المدينة الجامعية المحددة لها، مصطحبة استمارة نتيجة الطالبة وملف التسكين، على أن يتضمن الملف جميع الاستمارات الموجودة على الموقع بعد استكمال بياناتها، ومن بينها استمارة ضمان سداد الرسوم، والتي يجب ختمها من جهة عمل الضامن.

كما يتعين تقديم 5 صور شخصية، وصورتين من بطاقة الرقم القومي لكل من الطالبة وولي الأمر والضامن، إلى جانب إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي من خلال خدمة فوري على كود 6451، وإيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الشهرية على كود 65830، مع ضرورة التأكد من تسجيل شهر الدفع في إيصال فوري.

المستندات المطلوبة لبعض الحالات

وفي حالة الطلاق، يجب تقديم شهادة الطلاق والوصاية التعليمية، بينما في حالة سفر ولي الأمر، يتعين إحضار صورة من جواز السفر وشهادة الميلاد.

أما الطالبات المقيمات بنظام الإقامة والتغذية، فعليهن الدخول إلى الرابط المخصص لذلك، ثم سداد قيمة المصروفات الشهرية للسكن من خلال فوري على كود 65830، وبعدها طباعة إخطار استلام بونات التغذية وتقديمه إلى المختص حتى يتسنى لهن استلام الوجبات.

إجراءات التقديم للحالات الخاصة

وبالنسبة لطالبات الحالات الخاصة، أوضحت إدارة المدن الجامعية ضرورة التوجه إلى الإدارات العامة للمدن الجامعية للطالبات خلال فترة التقديم، مع إحضار المستندات التي تثبت الحالة الخاصة، مثل وفاة الوالد خلال العام الدراسي نفسه أو الإصابة بمرض مزمن وغيرها من الحالات التي تستوجب المراجعة.

ويبدأ تقديم طلبات الحالات الخاصة اعتبارًا من اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، ويستمر طوال أيام التسكين، وذلك للطالبات اللاتي لم تظهر نتيجة قبولهن عند الاستعلام عبر الرابط الإلكتروني، مع ضرورة إحضار المستند المؤيد للحالة.

وأكدت الإدارة أن نتائج طالبات المدن الجامعية بالقاهرة ستظهر تباعًا لجميع المراحل، بينما يتم إعلان جداول تسكين طالبات المدن الجامعية بالأقاليم في الوجهين البحري والقبلي من خلال إدارة كل مدينة.

تعليمات مهمة للطالبات

وشددت إدارة المدن الجامعية على ضرورة التزام الطالبات بمواعيد التسكين المحددة، وطباعة الاستمارات المرفقة بموقع الاستعلام عن نتيجة القبول، واستكمال جميع البيانات المطلوبة، ثم التوجه إلى المدينة والمبنى المحدد للسكن برفقة إخطار نتيجة الطالبة وتقديم ملف السكن إلى مسؤول المبنى المختص.

وبالنسبة للحالات الخاصة المتعلقة بوفاة الوالد، يجب تقديم أصل شهادة الوفاة على أن تكون خلال العام الدراسي نفسه، إلى جانب أصل شهادة ميلاد الطالبة، بينما يتعين على الطالبات من الحالات المرضية تقديم تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة.

وفي حالة وجود أي شكوى لدى الطالبات، أكدت إدارة المدن إمكانية التوجه إلى إدارة المدينة المختصة لبحث الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

وتجرى أعمال وإجراءات التسكين تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وبمتابعة نواب رئيس الجامعة بالقاهرة والأقاليم، لضمان انتظام عملية التسكين واستكمال الإجراءات الخاصة بالطالبات المقبولات.

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