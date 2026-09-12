مواعيد مباريات اليوم السبت 12-9-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 12 - 9 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة كونيا سبور ضد طرابزون سبور فى الدوري التركى
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
أفريكان ستارز X مانجاسبورت – الساعة 4 عصرا
أورلاندو بايريتسX ويفيز – الساعة 4 عصرا
باور ديناموز X المريخ – الساعة 4 عصرا
تي بي مازيمبي X ميدياما – الساعة 4 عصرا
بيترو أتلتيكو X باسا دو سونجو – الساعة 6 مساء
رحيمو X المغرب الفاسي – الساعة 6 مساء
الهلال أم درمان X إيجل نوار – الساعة 7 مساء
ديوليبا أي سي X النادي الإفريقي – الساعة 7 مساء
يانج افريكانز X جابورون يونايتد – الساعة 7 مساء
الزمالك X أيه اس بورت – الساعة 8 مساء على قناة On Sport
مولودية الجزائر X جمعية نيجيليك – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أستون فيلا X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
تشيلسي X هال سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
كريستال بالاس X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ليفربول X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام هوتسبير X إيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
سندرلاند X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
راسينج سانتاندير X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
أوساسونا X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9
أتلتيك بيلباو X إلتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
أيوب سبور X ريزة سبور – الساعة 5 مساء
سامسون سبور X كوروم بلديسبور – الساعة 5 مساء
ألانيا سبور X جوزتيبي – الساعة 8 مساء
كونيا سبور X طرابزون سبور – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى X فروسينوني – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv
لاتسيو X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة stc tv
أتالانتا X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستراسبورج X موناكو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8
أوكسير X نيس – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
لوهافر X أنجييه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9
لوريان X تولوز – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
باريس X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا دورتموند X باديربورن – الساعة 4:30 عصرا
فرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
هوفينهايم X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
ماينتس X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا
كولن X فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاون X الهلال – الساعة 6:50 مساء على قناة Thmanyah
الخليج X النصر – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah
الشباب X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah