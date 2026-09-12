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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-9-2026 والقنوات الناقلة

طرابزون
طرابزون
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 12 - 9 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة كونيا سبور ضد طرابزون سبور فى الدوري التركى

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة


أفريكان ستارز X مانجاسبورت – الساعة 4 عصرا

أورلاندو بايريتسX  ويفيز – الساعة 4 عصرا

باور ديناموز X المريخ – الساعة 4 عصرا

تي بي مازيمبي X ميدياما – الساعة 4 عصرا

بيترو أتلتيكو X باسا دو سونجو – الساعة 6 مساء

رحيمو X المغرب الفاسي – الساعة 6 مساء

الهلال أم درمان X إيجل نوار – الساعة 7 مساء

ديوليبا أي سي X النادي الإفريقي – الساعة 7 مساء

يانج افريكانز X جابورون يونايتد – الساعة 7 مساء

الزمالك X  أيه اس بورت – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

مولودية الجزائر X جمعية نيجيليك – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

بورنموث X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

أستون فيلا X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

تشيلسي X هال سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

كريستال بالاس X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

ليفربول X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

توتنهام هوتسبير X إيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

سندرلاند X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

راسينج سانتاندير X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9  

أوساسونا X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9  

أتلتيك بيلباو X إلتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
 

أيوب سبور X ريزة سبور – الساعة 5 مساء

سامسون سبور X كوروم بلديسبور – الساعة 5 مساء

ألانيا سبور X جوزتيبي – الساعة 8 مساء

كونيا سبور X طرابزون سبور – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

جنوى X فروسينوني – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

لاتسيو X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

أتالانتا X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 

ستراسبورج X موناكو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8  

أوكسير X نيس – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

لوهافر X أنجييه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9  

لوريان X تولوز – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

باريس X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 

أوجسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X باديربورن – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

هوفينهايم X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

كولن X فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

التعاون X الهلال – الساعة 6:50 مساء على قناة Thmanyah

الخليج X النصر – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah

الشباب X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah

طرابزون التركي الدوري الانجليزي

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