أنا مثل والدكم.. ومصلحة الفريق أولًا.. تفاصيل محاضرة عموتة مع لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل المحاضرة التي عقدها الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع اللاعبين قبل إحدى مباريات الفريق، في ظل الفترة الحالية التي تشهد حالة من الترقب حول أداء الفريق وطريقة تعامل المدير الفني مع اللاعبين.

وقال أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: إن عموتة عقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل المباراة، وكانت نبرته هادئة للغاية، حيث حرص على توجيه التعليمات الفنية للاعبين بهدوء، كما تطرق إلى الموقف الخاص بعلي محمود.

وأوضح أن عموتة أكد للاعبين خلال حديثه أنه يتعامل معهم باعتباره مثل والدهم، وأن جميع قراراته وتعليماته تأتي من أجل مصلحة الفريق، مشددًا على أنه لا توجد لديه أي مشكلة شخصية مع أي لاعب.

وأضاف أمير هشام أن المدير الفني للأهلي أوضح للاعبين أن كل ما يشغله هو مصلحة الفريق، وأن حديثه معهم أو توجيهاته خلال الفترة الماضية لا تستهدف أي لاعب بشكل شخصي، وإنما تأتي في إطار سعيه لتحقيق أفضل نتائج ممكنة للفريق.

وأشار إلى أن تعامل عموتة بهدوء خلال المحاضرة كان أمرًا ذكيًا، خاصة في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أن المدير الفني يتعامل مع مجموعة من اللاعبين المميزين، وهو ما يتطلب وجود آلية جيدة للتعامل معهم وإدارة غرفة الملابس.

وأكد أمير هشام في الوقت نفسه ضرورة وجود حزم في التعامل مع أي لاعب مقصر، موضحًا أن الحفاظ على هدوء الأجواء داخل الفريق لا يعني التغاضي عن التقصير، وإنما يجب أن يكون هناك توازن بين احتواء اللاعبين وفرض الانضباط.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إدارة جيدة للجانب النفسي والفني داخل الأهلي، خاصة مع أهمية الحفاظ على تركيز اللاعبين وتوحيد أهداف الفريق خلال الفترة المقبلة.