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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة روسية بالمسيرات على منشآت تعدين وموانئ أوديسا الأوكرانية

الضربات الروسية على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
الضربات الروسية على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
هاجر رزق

شنت القوات الروسية ضربة واسعة بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة طالت منشآت تعدين عسكرية في ثلاث مدن أوكرانية، وموانئ أوديسا المخصصة لتخزين الأسلحة القادمة من الغرب، بحسب الإعلام الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة شنت في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت ضربة مكثفة واسعة النطاق، باستخدام أسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية وهجومية.

وأسفرت هذه الضربة عن إلحاق أضرار بمنشآت التعدين وصناعة المعادن الأوكرانية التي تُنتج مواد ذات استخدام عسكري، وذلك في مدن زابوروجيه، ودنيبروبيتروفسك، وكريفي ريه.

كما استهدفت الضربة البنية التحتية للموانئ وموقع استراتيجي في شبكة النقل بمقاطعة أوديسا، والذي كان يُستخدم لتفريغ وتخزين شحنات الأسلحة والذخائر الأجنبية المتجهة إلى أوكرانيا.
 

القوات الروسية ائرات مسيرة مدن أوكرانية الأسلحة ضربة مكثفة

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