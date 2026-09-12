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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إكرامي الشحات محذرا عموتة: جماهير الأهلي لن تتحمل خسارة البطولات

اكرامى الشحات
اكرامى الشحات
يمنى عبد الظاهر

علق إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، على تراجع أداء الفريق تحت قيادة الحسين عموتة، مشددًا على أن جمهور الأهلي لن يصمد أمام تعثرات الفريق، وخاصةً بعد التعادل أمام المقاولون العرب.


وقال إكرامي، في تصريحاته ببرنامج «اللعيب» عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «جمهور النادي الأهلي مش هيستحمل يحصل أي حاجة السنة دي في البطولات، ولا أنا هستحمل الأهلي يخسر بطولة، وممكن يحصلي حاجة، وبتكلم من قلبي».

وأضاف: «أنا قاعد بتفرج على مباراة المقاولون العرب واللي قبليها وشايف إن الأهلي معرض لاستقبال هدف في أي لحظة، ودي بطولتي المفضلة».

وواصل: «مش هينفع الناس تفضل تتريق علينا تاني بسبب مشاركتنا في الكونفدرالية، وتقول هيلاعبوا البط الكيني والوز الأمريكاني، مش هينفع التلقيح ده يستمر».

وتعادل الأهلي إيجابيًا أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

إكرامي الشحات الأهلي الحسين عموتة المقاولون العرب الدوري الممتاز

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