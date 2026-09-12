سر تمسك محمد هاني بإلغاء بند المشاركة في عقده الجديد مع الأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس تمسك اللاعب بإلغاء بند المشاركة من عقده الجديد مع القلعة الحمراء، في ظل المفاوضات الجارية حاليًا لتجديد تعاقده مع النادي.

محمد هاني يطلب التقدير في الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن تمسك محمد هاني بهذا الأمر يعود إلى واقعة قديمة بدأت في عام 2018، عندما قرر الأهلي، من خلال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في ذلك الوقت، تعديل لائحة الفريق الخاصة ببند المشاركة، والتي كانت تنص على إلغاء البند عند وصول اللاعب إلى 200 مباراة مع النادي.

وأوضح أن عبد الحفيظ عقد وقتها جلسة مع كباتن الفريق، وبعد احتساب عدد مشاركات بعض اللاعبين، تم التأكيد على أن الوصول إلى 200 مباراة أصبح أمرًا سهلًا، خاصة أن محمد هاني، رغم صغر سنه وقتها، كان قد اقترب من خوض 160 مباراة مع الأهلي، ليتم رفع عدد المباريات المطلوبة إلى 300 مباراة.

وأضاف المصدر أن السنوات مرت حتى جاء موعد تجديد محمد هاني لعقده في عام 2024، بعدما وصل بالفعل إلى 300 مباراة، وكان اللاعب يتطلع وقتها للحصول على الاستثناء وإلغاء بند المشاركة، إلا أنه تلقى إخطارًا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي آنذاك، بأن محمود الخطيب، رئيس النادي، قرر إلغاء هذه الميزة من لائحة الأهلي بشكل نهائي، بغض النظر عن عدد المباريات التي خاضها أي لاعب.

وأشار إلى أن محمد هاني احترم قرار النادي في ذلك الوقت وامتثل له، وقام بتجديد تعاقده دون إثارة أي أزمة، لكنه فوجئ بعد ذلك بحصول بعض اللاعبين القادمين إلى الأهلي من خارج النادي على استثناء من بند المشاركة.

وتابع المصدر: "محمد هاني استفسر وقتها عن سبب هذا الأمر، وتم إبلاغه بأن اللاعبين الجدد لهم حالات مختلفة، باعتبار أنهم انضموا إلى الأهلي من خارج النادي، وبالتالي يمكن الاتفاق معهم على بنود وشروط تعاقدية مختلفة، وهو ما تقبله اللاعب أيضًا ولم يدخل في أي خلاف مع النادي".

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن محمد هاني علم خلال مفاوضات التجديد الحالية بأن بند المشاركة لم يكن موجودًا في عقود بعض زملائه، وهو ما جدد رغبته في الحصول على نفس التقدير، ولذلك يتمسك اللاعب بإلغاء البند من عقده الجديد.

وشدد المصدر على أن موقف محمد هاني لا يعني وجود أي رغبة لديه في الرحيل عن الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب سيوقع في النهاية للنادي.