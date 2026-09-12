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رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال ساميب شاستري، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لمجموعة بريكس في الهند، إن دول التكتل تركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار، خاصة في ظل الاضطرابات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح شاستري، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام دول بريكس تشمل البنية التحتية، والطاقة، والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والرعاية الصحية، إلى جانب الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل مجالًا مهمًا للتعاون بين دول التكتل، مؤكدًا ضرورة وضع أطر لتنظيمه وحوكمته بين الدول المختلفة، بما يضمن أن يكون أداة لإضافة القيمة ودعم الاقتصادات، وليس عبئًا جديدًا على الدول النامية.

وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير سلاسل قيمة أكثر قوة وتنوعًا داخل النظام الاقتصادي العالمي، وعدم الاقتصار على تجارة السلع فقط، بما يسهم في تعزيز قدرة اقتصادات بريكس على مواجهة الاضطرابات العالمية.

وحول دور بريكس في مواجهة الاحتكارات الاقتصادية التي شهدها النظام العالمي، قال شاستري إن الدول النامية لم تحظَ خلال الفترات الماضية بالفرص الكافية، مشددًا على أن الوقت حان لبناء نظام اقتصادي متعدد الأقطاب يتيح للبلدان النامية إيصال أصواتها بصورة أكبر.

بريكس تجارة السلع الاقتصادي العالمي

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